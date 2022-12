"Halo Polacy". Wybrał życie w biedzie i niedostatku. "Warto być czasem głupim"

Życie w Tanzanii to niekończące się pasmo nieszczęść. Brak wody, głód i oszustwa to tylko kropla w morzu problemów, z jakimi mierzą się mieszkańcy Tanzanii. Polak wybrał się tam w podróż, by jako buddyjski mnich włączyć się w pomoc lokalnej społeczności. W programie "Halo Polacy" opowiada, jak wygląda tamtejsza codzienność – Wszystko mnie tu zaskakuje. Najbardziej jednak nie mogę pogodzić się z podziałem ról społecznych. Rolą kobiety jest usługiwanie mężowi. Kupuje się je tutaj jak trzodę chlewną – zdradza Suthammo Bhikkhu w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Polak zdradza m.in., dlaczego postanowił zostać mnichem.