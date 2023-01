"Halo Polacy". Z tym musiała się zmierzyć jako emigrantka. "Mieliśmy sporo trudności"

Jak to jest żyć za granicą i zadomowić się w obcym kraju? Poznawanie innej kultury, nauka języka i codzienne sprawy często mogą nas kosztować wiele energii. - Emigracja to nie jest droga usłana wyłącznie różami. Każdy, kto żyje za granicą, może potwierdzić, że są też minusy, trudności i tęsknota – mówi w programie "Halo Polacy" Gosia Charęzińska, prowadząca bloga "Rodzina w Australii". A trudności w organizowaniu życia w tym kraju mieli, jak wspomina, całkiem sporo. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada także, na co wydaje w Australii najwięcej, co myślą tam o Polakach oraz, co różni nas od mieszkańców tego kraju. Znajdziesz je w naszym serwisie.