Hiszpański raj dla celebrytów. Mieszkają tam Marina i Wojciech Szczęśni

Marbella to hiszpańskie miasto, które słynie se swego luksusowego charakteru. Między innymi dlatego upodobały je sobie polskie gwiazdy. Ekskluzywny kurort, śródziemnomorski klimat i pewna pogoda to coś, co sprawia, że na zakup nieruchomości w tym miejscu skusili się m.in. Marina i Wojciech Szczęśni.