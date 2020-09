Holandia. Pierwsza osoba pochowana przy użyciu "żywej trumny"

Pogrzeb odbył się w połowie września br. Bob Hendrikx, założyciel Loop, startupu produkującego trumny Living Cocoon, powiedział w rozmowie z gazetą "NU.nl", że nie był obecny przy pochówku, ale rozmawiał wcześniej z krewnym zmarłej i "był to wzruszający moment". "Stracił matkę, ale był szczęśliwy, ponieważ dzięki temu pudełku wróci ona do natury i wkrótce będzie żyć jak drzewo. To była pełna nadziei rozmowa" - stwierdził.

Projektant stwierdził, że grzybnia nie tylko neutralizuje toksyny i dostarcza pożywienie wszystkiemu, co rośnie nad ziemią, ale jej strzępki można wykorzystać do produkcji wszystkiego, od żywności po ubrania i opakowania - w tym trumny. "Ta trumna oznacza, że tak naprawdę karmimy ziemię naszymi ciałami. Jesteśmy substancjami odżywczymi, a nie odpadami" - dodał.

Hendrikx powiedział, że proces, w którym ludzkie ciało w tradycyjnej trumnie staje się kompostem może trwać dekadę lub dłużej. Spowalnia go lakierowane drewno i metale w trumnie i syntetycznej odzieży, której rozpad może trwać jeszcze dłużej. Twierdzi, że trumna z grzybnią zostanie wchłonięta do gleby w ciągu miesiąca lub sześciu tygodni, aktywnie przyczyniając się do pełnego rozkładu zawartego w niej ciała i wzbogacając jakość otaczającej gleby - wszystko to w ciągu dwóch-trzech lat.