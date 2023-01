Hotele dla dorosłych. "To, co nas spotkało, było trudne do przewidzenia"

Wówczas personel hotelu, często aż do momentu pojawienia się gościa, nie ma pewności, czy jest on świadomy obowiązujących w nim ograniczeń. W przypadku rezerwacji dokonywanych telefonicznie obsługa zawsze kilkukrotnie informuje o profilu hotelu. Niestety, nawet wówczas zdarzają się nieporozumienia. - Mieliśmy taką sytuację, gdy para zarezerwowała pokój dwuosobowy, a następnie przyjechała do nas z małym dzieckiem, tłumacząc, że maluch będzie spał z nimi w łóżku - opowiada Monika Różewska-Chudzik. - W takich sytuacjach staramy się cierpliwie wytłumaczyć, że to nie kwestie lokalowe są tutaj problemem, że chodzi wyłącznie o pesel - dodaje.