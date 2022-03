Hotel na wiosnę z żywą historią i pyszną kuchnią. Tak! Hotel Zamek Gniew***

Kiedy człek najedzony to i ochotność do przeżyć wszelakich wzrasta. Najlepiej odwiedzić Gniew w trakcie nadchodzących wiosennych weekendów, dla Gości których przygotowane zostały specjale pakiety hotelowe. I tak zaczynamy od Weekendu Majowego,30.04-03.05.2022. Na Wzgórzu Zamkowym od prawie 20 lat stacjonuje Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, wiedziona przez JMościa Pana Jarosława Struczyńskiego, kasztelana gniewskiego. To największa i najbardziej doświadczona grupa rekonstrukcji historycznej husarii w Polsce. Wsławiła się ona zwycięskimi wyprawami do Ukrainy, Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Co roku staje w Bitwie pod Gniewem 1626, w ramach Festiwalu Historycznego VIVAT VASA!. Tym razem będzie to 5-7 sierpnia. Jednakże popisy konne husarii ujrzycie na Arenie Turniejowej Hotelu Zamek Gniew ****.już podczas Weekendu Majowego, w trakcie spektaklu "Husaria chluba oręża polskiego" .