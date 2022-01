Hotel z Luksusem i Duszą? Tak! Hotel Zamek Gniew****

Burzliwe były dzieje Gniewa. Krzyżacy opuścili je w 1464 roku. Dawne komturstwo stało się starostwem niegrodowym, wydzierżawianym najbardziej zasłużonym rodom magnackim Rzeczypospolitej. Władali nim Radziwiłłowie, Sobiescy czy Zamojscy, a ich siedzibą był Zamek Gniew. Na zaproszenia starostów gniewskich przybywali tu wielcy hetmani i królowie ze swymi dworami. Gniew bogacił się na handlu wiślanym, wytrawnym rzemiośle i dochodowych folwarkach. Nie oszczędzały go jednak zawieruchy wojenne. We znaki dali się szczególnie Szwedzi, którzy począwszy od 1626 czyli Wojny Pruskiej, poprzez Potop, a później Wojnę Północną, niszczyli i grabili miasto. Do dziś powiada się tu "bałagan jak po Szwedach". Mimo tego Zamek Gniew trwał dumnie, strzegąc szlaku wiślanego. Po I rozbiorze Prusacy przebudowali Zamek na spichlerz, a później ciężkie więzienie. Po powrocie do Polski Zamek Gniew spłonął w 1921, przez kolejne pięćdziesiąt lat pozostając w stanie ruiny. Od końca lat 60-tych do dnia dzisiejszego trwa jego odbudowa i adaptacja, która uczyniła z Zamku Gniew niebywały kompleks hotelowy składający się z kilku historycznych budynków zlokalizowanych na Wzgórzu Zamkowym, otoczonym średniowiecznymi murami obronnymi. Dziś Hotelowi Zamek Gniew patronuje GRUPA POLMLEK, jego właściciel, mecenas kultury i dziedzictwa narodowego.