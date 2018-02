Hotele bez dzieci. Oferty spokojnych wakacji

Czy istnieją hotele tylko dla dorosłych? Gdzie dzieci nie mają wstępu i dorośli mogą swobodnie wypoczywać przez cały urlop w komfortowych warunkach? Mamy dobrą wiadomość: wybraliśmy hotele bez dzieci specjalnie dla was!

Turcja – gdzie dzieci nie mają wstępu

Wspaniałym obiektem o świetnym standardzie jedynie dla osób dorosłych (16+) jest Alba Royal w miejscowości Side w Turcji. Pięć gwiazdek, położenie tuż przy super plaży i 100% usatysfakcjonowanych klientów mówią same za siebie. Fanów obiektów children free przyciągają oferta życia nocnego, animacje dla dorosłych oraz bezprzewodowy internet.

Egipt – wakacje bez dzieci

Jeśli marzysz o urlopie w gorącym miejscu i prawdziwie komfortowym otoczeniu, wybierz jedną z egipskich miejscowości turystycznych. Znalezienie hoteli tylko dla dorosłych, dodatkowo usytuowanych bezpośrednio przy piaszczystej plaży i dysponujących własnymi basenami, nie powinno nastręczać większych trudności. Dzieci nie mają tutaj wstępu, co zdecydowanie podwyższa standard wakacji w Egipcie i skutkuje naprawdę dobrym poziomem zrelaksowania. Hotele typu children free to dobrodziejstwo dla określonej grupy turystów i świetna odpowiedź na jej potrzeby. Nie znajdziemy tutaj żadnych atrakcji, animacji czy posiłków dla najmłodszych podróżników.

Pięciogwiazdkowy hotel Premier La Reve Spa & Casino w kurorcie nadmorskim Hurghada to synonim luksusu na najwyższym poziomie. I to bez dzieci! W cudownym otoczeniu pośród soczystej zieleni, przy rafie koralowej, pięknej pogodzie i zimnych drinkach odpoczniecie tutaj najlepiej.

Grecja tylko dla dorosłych – wyspa Kos na romantyczny wypad

Maroko – hotel 18+

Oprócz Turcji, Egiptu, Grecji czy Maroko obiekty children free znajdziemy również w Hiszpanii, Chorwacji, Meksyku, na Dominikanie, Kubie czy we Włoszech. To przede wszystkim obiekty na najwyższym poziomie, zazwyczaj pięciogwiazdkowe, niekiedy czterogwiazdkowe. W ostatnich latach nawet Polska dołączyła do grupy krajów, dysponujących baza hotelową tylko dla dorosłych.