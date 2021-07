Hulajnoga elektryczna – idealny pojazd na wakacje!

Hulajnoga F500-F10 Cross marki Fiat to pojazd stworzony do jazdy także poza miastem. Wyposażony został w duże 10-calowe koła, wykonane w technologii „honeycomb”, czyli plastra miodu, odporne na uszkodzenia i przebicia oraz akumulator o pojemności 10Ah, które gwarantuje przejechanie na jednym naładowaniu baterii aż do 25 km trasy. Sama bateria, aby osiągnąć pełną moc, ładuje się od 6. do maksymalnie 8. godzin.