Idealny czas na urlop. Ekspertka zdradza, kiedy wyjechać i zaoszczędzić

Zbliżają się wakacje, a co za tym idzie sezon kiedy ceny w biurach podróży szybują w górę. Marzena German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl, zdradziła, że właśnie teraz jest moment, kiedy można wyjechać na urlop i odrobinę zaoszczędzić. - Wypoczynek w tym czasie jest super, ze względu na ceny. Jeśli nie jesteśmy uzależnieni od wakacji szkolnych, warto szukać tzw. dziur sezonowych, czyli momentów kiedy ceny spadają, a pogoda już jest super - przyznała w programie "Newsroom WP". - Wszystko co jest pomiędzy majówką, czerwcówką a wakacjami to czas, kiedy ceny spadają nawet o kilkaset złotych na osobę - dodała.