Imprezowe lato w Sopocie ma swój urok

Mewa Towarzyska to klub położony w samym sercu Sopotu, który od 10 lat serwuje swoim gościom niezapomniane noce. Od początku działalności wyszli z założenia, że nie definiują swojego stylu, to przychodzący do nich ludzie mieli go określić. Tak się właśnie stało i dziś to jeden z najbardziej rozpoznawalnych lokali w Trójmieście. Od wielu lat tworzą przy współpracy z dj NOZem swój kultowy już cykl imprez "Rap Gra". "Granie w Mewie charakteryzuje się bardzo wdzięczna publicznością. Czwartkowy cykl Rap Gra to święto muzyki i pozytywnej energii." – podsumowuje swoje lata spędzone w Mewie dj NOZ. W ramach tego wydarzenia jeszcze w tym sezonie zagra Chef Dee mający na swoim koncie występ w Boiler Room. Już 1 lipca natomiast pojawi się u nich w wydaniu didżejskim Kuba Karaś znany z takich zespołów jak The Dumplings czy Karaś/Rogucki. "Mewa to pierwsze miejsce w jakim grałem w Trójmieście w swoim życiu. Nigdy tego nie zapomnę. Zawsze pełne dobrych ludzi i zabawy. Moim zdaniem miejsce legendarne!" – wspomina Kuba Karaś.