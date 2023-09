Inwazja nad Bałtykiem. Są ledwo widoczne, sieją postrach i budzą złe instynkty

Pod koniec lata meduz jest w morzu najwięcej. Do sieci trafiają nagrania, gdzie widać galaretowate stworzenia na piasku lub w wodzie. Zjawisko to ma miejsce dlatego, że właśnie we wrześniu trwa okres ich rozrodu. Na plażach najczęściej lądują martwe osobniki, choć patrząc na ich przezroczyste ciało, raczej trudno to ocenić. Dzieje się tak dlatego, że po rozmnożeniu, chełbia modra obumiera.