IV Turystyczne Mistrzostwa Blogerów

Ruszył nabór blogerów do konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do 9 października do godz. 23:59 można aplikować do udziału w VI Turystycznych Mistrzostwach Blogerów. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne zaś za awans do finałowej szesnastki uczestnicy otrzymają honoraria. Interesują Cię nieoczywiste zakątki w regionie, perełki architektury, pomniki przyrody? A może w kręgu Twoich zainteresowań jest kuchnia regionalna, miejsca dla rodzin z dziećmi lub szlaki rowerowe? Piszesz, filmujesz i dzielisz się tym z innymi? Oto konkurs dla Ciebie.