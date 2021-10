IV Turystyczne Mistrzostwa Blogerów

"Czy warto? Oczywiście, że tak. To fantastyczna przygoda, która zbliża do Polski, jeszcze bardziej otwiera oczy na piękno naszego kraju, pozwala poznać bliżej lokalne tradycje, zabytki, kulturę. Element rywalizacji w konkursie dodaje motywacji do pracy, która przynosi ciekawe efekty. A do tego każdy z nas może udoskonalić swoje umiejętności, swój warsztat. I oczywiście poznać wiele ciekawych osób na naszej drodze – tak w czasie zbierania materiałów, jak i podczas publikacji. To także doskonała okazja, by się sprawdzić – swoje umiejętności, swoje możliwości – efekty mogą być bardzo zaskakujące" – mówią Karolina i Piotr.