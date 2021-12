IV Turystyczne Mistrzostwa Blogerów – Zwycięzcy

Justyna i Krystian realizowali wpis z województwa dolnośląskiego, i co widać po ich blogu, są mocno związani z górami. W ramach swojego konkursowego wpisu udali się do wschodniej części Sudetów Zachodnich do Rudaw Janowickich w województwie dolnośląskim oraz przemierzyli Europejski Szlak Zamków i Pałaców na Dolnym Śląsku.