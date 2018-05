"Jak ći sie chcęś to uda ći się". Fenomen popularności Deo z Zanzibaru

Kocha Polaków, a polskiego nauczył się na budowie. Jego marzeniem jest poznać naszą kulturę i zobaczyć jak się "nerwujemy" w naszym codziennym życiu. "Czarny Polak" podbija serca internautów. Wyjaśniamy fenomen jego popularności.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Deogratius Peniel Torio (Zanzibar z Deo ) (Aleksandra Cristiano)

Zanzibar (https://turystyka.wp.pl/tanzania-6048936797709441c)** to kierunek coraz bardziej atrakcyjny dla Polaków. Z całą pewnością usługi lokalnej osoby, która płynnie mówi po Polsku, działa z ikrą i w pełni rozumie polski żart są o wiele bardziej atrakcyjne niż bycie oprowadzanym przez przewodnika, który dyktuje nam wyuczone formułki z przewodnika i pędzi przed siebie, by jak najszybciej odbębnić swoją powinność. Też tego nie lubicie?

Takim dynamicznym i pełnym pozytywnej energii przewodnikiem jest właśnie Deogratius Peniel Torio, który jedną opowieścią o nauce języka polskiego podbił serca Polaków. W sieci znany jest jako Deo z Zanzibaru i sam o sobie mówi "czarny Polak"

- Deo jest przesympatyczny – mówi Paweł, który był przez Deo oprowadzany po Zanzibarze. - Opowiada w bardzo barwny sposób o miejscach, które pokazuje. Chętnie odpowiada na pytania zwiedzających, a przy tym popełnia bardzo śmieszne wpadki językowe. Mówi płynnie, w pełni rozumie to, co się do niego mówi i ani chwili nie zastanawia się nad odpowiedzią.

Żona pana Pawła umieściła na Facebooku filmik, na którym Deo opowiada o sobie i swojej przygodzie z językiem polskim. Nikt się nie spodziewał, że w ciągu kilku dni będzie miał ok 600 tys. wyświetleń. Od tego momentu stał się ulubieńcem polskich turystów, którzy na pewno jeszcze bardziej będą chcieli odwiedzić Zanzibar i posłuchać jego zabawnych opowieści.

Deogratius pracował dwa lata na budowie hotelu polskiego biznesmena, gdzie nauczył się mówić po Polsku. Wspomina, że bardzo ciężko było mu się dogadać z Polakami i po jednym z nieporozumień zdał sobie sprawę, że musi coś zmienić. - Domyśliłem się, że jak jutro nie będę wiedział, co to jest młotek, to stracę pracę - tłumaczy. Następnego dnia kupił zeszyt i długopis i zapisywał sobie nazwy narzędzi, które widział na budowie. - Kleszcze, kabel, rurki, zaprawa, beton, mur, drągi, ściana - o wszystko co widziałem pytałem, a nazwy zapisywałem w zeszycie - mówi. Po czterech miesiącach bez problemu dogadywał się z ekipą.

Później przez jakiś czas pracował właśnie w tym hotelu, przy którego budopwie pracował. Obcował tam z polskimi turystami i dalej uczył się języka polskiego. Polacy przypadli mu do gustu do tego stopnia, że przebranżowił się i teraz zajmuje się głównie turystyką.

Wiedzieliście, że polski nie jest jedynym językiem obcym, którym płynnie posługuje się Deo? Zna jeszcze język meru, chaga, swahili i angielski, jednak trzeba przyznać, że nie nauczył się ich w tak niekonwencjonalny sposób jak polskiego. Meru jest ojczystym językiem jego ojca, chaga zaś językiem mamy, więc zna je od maleńkości. Swahili jest natomiast językiem narodowym Tanzanii i prawie każdy, kto tam mieszka potrafi nim operować. Angielskiego uczył się w szkole już od trzeciej klasy i jak podkreśla – „Nić na śły” – czyli nic na siłę. Wygląda na to, że Deo ma niezwykły talent lingwistyczny, bo nauka obcych języków idzie mu niezwykle łatwo. Oprócz języków, które już zna, chciałby jeszcze nauczyć się czeskiego i węgierskiego. Ambitnie, prawda?

Deo mówi, że jest bardzo zadowolony z siebie i z tego, co już osiągnął i przyznaje, że znajomość języków naprawdę pomaga mu w sprawach zawodowych. Zdaje sobie także sprawę, że popularność w sieci to najlepsza reklama.

- Tak składano mi duzo rurzne oferte praca – oryginalna pisownia odpowiedzi Deo na nasze pytania - ale ja wole Sam pracować. Mić swoje. I pokazewać moj surki(dzieć)źe jak ći sie chcęś to uda ći się.

Oprócz oprowadzania turystów zajmuje się też elektryką i hydrauliką. - Policy nie tylko mowęć mi nauczeli ale duzo innyne zawód tez. – dodaje. Wygląda na to, że oprócz smykałki do języków Deo ma również łatwość w przyswajaniu innych umiejętności.

Jego marzeniem jest poznać polską kulturę i zobaczyć, jak żyją Polacy - Barzo chciałybim zobaczić ten zycie na codzienie Polakowy jak ragują ja sie bawiją I jak sie nerwują – mówi Deo. Niestety ze względu na ograniczenia finansowe i problemy z wizą to marzenie jest w tej chwili nie do osiągnięcia.

Deo buduje teraz nowy dom – większy. Poprzedni nie był jego, a jedynie wynajmowany. Mieszkał tam ze swoją żoną - Ireną i córkami (Arriyanna, Tatyanna i Arianna), które są bardzo kochane i niezwykle kontaktowe. Kiedy przeprowadzali się do nowego domu nie było tam jeszcze drzwi ani okien. Był tylko jeden pokój sypialny pozbawiony sufitu. Widać w tym posunięciu ogromne samozaparcie i upór oraz zaangażowanie w życiowe ambicje i miłość do rodziny.

Aleksandra Cristiano Podziel się

- Sam chyba zacznę zbierać pieniążki, żeby Deo mógł opłacić wizę i bilet do Polski – mówi Paweł - Może znajdzie się jeszcze jakiś sponsor, który pomoże mu spełnić jego marzenie.

Rozgłos mediach jest świetnym katalizatorem rosnącej w zawrotnym tempie popularności Deo. Na pewno pomoże mu w rozwoju kariery, zdobywaniu nowych klientów oraz spełnieniu jego największego marzenia, jakim jest odwiedzenie Polski wraz z całą rodziną i poznanie bliżej kultury jednej z jego ulubionych narodowości.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl