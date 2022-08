Jak jeździ się stopem w Polsce? " Nigdy nie wiadomo, na kogo trafisz"

Co więc skłoniło go, by dać sobie kolejną szansę? Mówi, że to kwestia krótkiego dystansu. Musiałby mieć niezłego pecha, żeby w te 40 minut doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Gdy jesteśmy już w Łodzi, Daniel odbiera telefon od żony. Oczywiście rozmawia na zestawie głośnomówiącym, więc w każdej chwili mogłabym dołączyć do tej dyskusji. Ale wtedy Daniel prawdopodobnie nie miałby już po co wracać do domu.