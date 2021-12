Jak lepiej zaplanować codzienną podróż?

Aplikacja AI-TraWELL będzie uwzględniać wszystkie zdefiniowane przez użytkownika osobiste preferencję, łącząc je z informacjami podawanymi w czasie rzeczywistym na temat opcji podróży i dostępnych środków transportu. Co więcej, aplikacja agreguje wszystkie możliwe sposoby poruszania się do danym mieście w ramach dostępnych usług mobilności miejskiej, co odróżnia ją od dostępnych na rynku aplikacjach dedykowanych tylko dla wybranych środków transportu. Dla użytkownika oznaczać to będzie ułatwienie w postaci braku konieczności posiadania kilku osobnych aplikacji.