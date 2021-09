Jak możesz skutecznie wyróżnić swój biznes?

Według doktora Gerarda Scheuch’a, byłego prezydenta ISAM (International Society for Aerosols in Medicine), do zakażenia koronawirusem w 99% dochodzi w zamkniętych pomieszczeniach. Możesz walczyć z tym na wiele sposobów. Dezynfekować powierzchnie przy pomocy aerozoli, środków do dezynfekcji, prosić klientów, aby zakładali maseczki. Jednak jako właściciel siłowni, restauracji czy hotelu doskonale wiesz, że to może nie wystarczyć.