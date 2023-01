Jak "nosić na sobie" kulturę własnego kraju?

Gigant handlu elektronicznego - JD.com opublikował w czerwcu tego roku "Raport trendów konsumpcji produktów krajowych wśród młodych ludzi w 2022 r.". Główny wniosek z tego, liczącego ponad 30 000 słów raportu to stwierdzenie, że "Młodzi konsumenci kupują więcej produktów krajowych niż wcześniej". Raport JD.com wykorzystuje liczne dane dotyczące sprzedaży, aby pokazać, że wśród marek o określonym wolumenie sprzedaży, odsetek użytkowników produktów krajowych wśród "osób urodzonych po 1995 r." wzrósł o 11% rok do roku. Trzy najważniejsze kategorie produktów krajowych, które młodzi konsumenci kupują najchętniej to: przybory kuchenne, świeża żywność i sprzęt AGD. Trzy najważniejsze kategorie produktów importowanych to: środki higieny osobistej, uroda, pielęgnacja skóry oraz zabawki i instrumenty muzyczne.