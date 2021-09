Jak powstaje największa w Polsce jesienna dekoracja?

75 TYSIĘCY DYŃ W JEDNYM MIEJSCU!

Polska, złota jesień - jedna z piękniejszych pór roku zawita do Energylandii już 11 września. Od tego momentu aż do 17 października będziecie mogli podziwiać największą w Polsce, jesienną dekorację składającą się aż ze 150 ton dyń, co daje niemalże 75 tysięcy sztuk, do których transportu potrzebne było dziesięć ogromnych ciężarówek! Już 3000 lat przed naszą erą Indianie odkryli różnorodne zastosowanie dyń. Do dziś sklasyfikowano aż 800 gatunków, Wiele odmian kolorystycznych zobaczycie na pewno tej jesieni na powierzchni 43 hektarów, w Największym Parku Rozrywki w Polsce! Czeka na Was ponad 100 000 różnych elementów dekoracji i innych niespodzianek! Kwiaty, figurki, specjalnie przygotowane show... Jesienne brzmienie odczujecie nie tylko dzięki ciągnącym się dekoracjom od samego wejścia, po ostatnią, szóstą strefę AQUALANTIS, ale również dzięki spotkaniom z Panią Jesień, Kasztankiem, Ślimaczkiem i innym stylizacjom animatorów oraz ogromnym rzeźbom przygotowanym przez artystów-rzeźbiarzy.