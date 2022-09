Jak towary trafiają z Chin do Europy? Główną rolę odgrywają Małaszewicze

Położenie Polski sprawiło, że stała się ona bramą Chin do Europy. W kraju nad Wisłą przecina się Bursztynowy i Jedwabny Szlak. W 2013 roku zostało otwarte połączenie kolejowe pomiędzy Łodzią a Chengdu, które skróciło czas podroży z Syczuanu do Europy z ponad 40 dni do zaledwie 11. W kwietniu 2016 roku trasa ta zostało przedłużona do Kutna, które stało się ważnym centrum logistycznym. Jednakże żaden z pociągów China Railway Express nie mógłby dotrzeć do Polski, a później do Europy Zachodniej, gdyby nie Małaszewicze.