Jak w bajce - to mało powiedziane. Ten zakątek Europy zachwyca na każdym kroku

Pałac Pena w Sintrze

Pałac Pena zaliczany do szczytowych osiągnięć architektonicznych epoki romantyzmu należy do najbardziej obleganych zabytków w Sintrze. Odwiedzających przyciąga nie tylko jego kolorowa, wręcz bajkowa fasada, ale także obietnica pięknych wnętrz. Pomieszczenia rzeczywiście budzą zachwyt, łącząc w sobie odniesienia do różnych stylów oraz sporą dawkę przepychu. Z murów budowli można podziwiać centrum Sintry, ocean, a nawet Lizbonę.