Jak wybrać hotel na ferie z dziećmi? Na co zwracać uwagę?

Wybraliśmy chętnie kupowane kierunki 2018, gdzie warto polecieć z dziećmi. Sprawdź, dokąd zabrać najmłodszych na tegoroczne ferie – jeszcze zdążysz przed końcem zimy.

Ferie zimowe – hotele w górach w Val di Sole

- W przypadku wyjazdów na narty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na położenie hotelu i karnet - mówi Klaudyna Mortka z serwisu wakacje.pl, w którym możemy przejrzeć i wybrać najlepsze oferty wyjazdów na ferie zimowe z dziećmi. - Zaczynamy od dostępności tras w danym regionie, dlatego nie bez przyczyny rodziny z dziećmi najczęściej wybierają włoskie Val di Sole. Region zapewnia trasy zarówno dla zaawansowanych, jak i dla początkujących narciarzy. Kolejnym etapem wyboru jest sam hotel i tutaj najistotniejszą kwestią jest jego położenie względem stoku. Dla rodzin najbardziej sprawdzają się obiekty położone na stoku lub blisko stoku. Rodziny najczęściej szukają ofert w regionach i obiektach, w których obowiązuje free ski, czyli bezpłatny karnet.

Aby dobrze zorganizować dziecku aktywny dzień, warto wybierać oferty wyjazdów na ferie zimowe z dwoma posiłkami dziennie w cenie. Stałe pory śniadań i obiadokolacji dobrze wyznaczą najmłodszym ramy szaleństw na stoku. Dość tanio spędzimy tydzień ferii we Włoszech w Val di Sole w hotelu Gran Baita. To dobre rozwiązanie dla osób preferujących dojazd własny. W cenie również parking, a od 14. roku życia naliczana jest dodatkowa opłata klimatyczna (1,5 euro dziennie). Obiekt usytuowany jest na wysokości 1300 m, w odległości 400 m od centrum miasteczka Folgarida, wypożyczalni sprzętu oraz najbliższego wyciągu. W hotelu jest narciarnia, a spod niego kursuje bezpłatny skibuss.

Szalenie popularne wśród Polaków Val di Sole to także przełęcz Tonale. Ceny skipassów w sezonie wysokim wynoszą 185 euro za osobę dorosłą i 93 za dziecko, oferta free ski obowiązuje tutaj jedynie w sezonie niskim. Położenie na wysokości 1883 m n.p.m., pomiędzy Trydentem i Lombardią, w otoczeniu masywów Adamello i Presanella, sprawia, że Tonale jest naturalną areną narciarską. Znajdziemy tutaj trasy zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych, zazwyczaj o sporej szerokości. Tonale z ośrodkiem Ponte di Legno łączy ciekawa kolejka gondolowa, dzięki której możliwe jest swobodne poruszanie się po wszystkich okolicznych stokach. Jedną z bardziej znanych tras w Alpach jest trudna Paradiso, a powyżej zobaczymy lodowiec Presena, gdzie jeździ się prawie przez cały rok.

W Val di Sole wyróżnia się również cichy i kameralnie położony hotel Locanda Locatori ze świetnymi widokami na góry z okien. Usytuowany jest on na wysokości 1880 m n.p.m., a bezpośrednio przy nim zatrzymuje się bezpłatny skibus. Obecnie grubość pokrywy śnieżnej na stacji dolnej wynosi aktualnie 60 cm, na stacji górnej natomiast 240 cm. Najbliższy wyciąg to San Bartolomeo-Valbiolo na terenie Passo del Tonale (1 km), do kolejki na lodowiec mamy stąd ok. 2 km, a do centrum miasteczka kilka minut piechotą. W obiekcie przechowalnia sprzętu narciarskiego, a także dodatkowo płatna strefa wellness z łaźnią, saunami, prysznicami aromaterapeutycznymi. Do każdego z dwuosobowych pokoi możliwe są dwie dostawki. W cenie śniadania i obiadokolacje, a na indywidualne zamówienia również posiłki bezglutenowe.

Jaki hotel dla dzieci w ciepłych krajach? Wycieczki na Dominikanę

- Ferie to nie tylko wyjazdy na narty, ale też do europejskich czy egzotycznych ciepłych kurortów. W tym roku najczęściej wybierany jest Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Malta czy Turcja – doradza Klaudyna Mortka z wakacje.pl. - Na pewno musimy zwrócić uwagę na to, czy infrastruktura hotelowa o tej porze roku jest w pełni do dyspozycji gości, jeśli planujemy wypoczynek i plażowanie. Aquaparki z pewnością czynne są w Egipcie, czyli na kierunku całorocznym, gdzie temperatura jest wysoka i na Dominikanie, która jest najbardziej nastawionym na rodziny kierunkiem egzotycznym, a co za tym idzie, najczęściej wybieranym przez rodziny z dziećmi. Malta czy Turcja to w tej chwili wyjazd bardziej nastawiony na zwiedzanie i poznanie kultury, dlatego tutaj warto wziąć pod uwagę położenie hotelu, tak żeby był dobrą bazą wypadową. Wiele atrakcji dla dzieci i wysoką temperaturę gwarantują także Zjednoczone Emiraty Arabskie, przede wszystkim Dubaj. Druga istotna kwestia to oczywiście dokumenty. W Egipcie, na Dominikanie czy w Emiratach Arabskich będziemy musieli mieć ważny paszport oczywiście również dla dziecka. Warto wcześniej sprawdzić daty w paszportach wszystkich członków rodziny, zanim kupimy wycieczkę last minute. Najczęściej paszport musi być ważny jeszcze przez 6 miesięcy od daty powrotu z wakacji.

Egzotyczna Dominikana zaczyna być coraz bardziej dostępna cenowo przy wylotach z Polski. Za tygodniowe wakacje z formułą all inclusive zapłacimy od 6049 zł za jedną osobę.

Czterogwiazdkowy hotel Vista Sol Punta Cana (ex. Carabela Beach) z kompleksem basenów ma iście bajkową lokalizację. Obiekt usytuowany jest w tropikalnym ogrodzie, bezpośrednio przy ślicznej plaży z białym piaskiem, nad którą pochylają się palmy i drzewa piniowe. Można wypłynąć nieco od brzegu i ponurkować z maską, obserwując różnokolorowe rybki lub wybrać się na zorganizowane połowy na pełnym morzu. Przeloty na wakacje odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie do Punta Cana na wschodnim wybrzeżu Dominikany. W styczniu na wyspie doświadczymy temperatur rzędu 29 st. C w ciągu dnia i 20 st. C nocą, przy 26 st. C wody w Oceanie Atlantyckim i pobliskim Morzu Karaibskim. Urozmaicone posiłki hotelowej kuchni to także świeżo wyciskane soki, lokalne owoce egzotyczne, sorbety, co z pewnością spodoba się najmłodszym. W ramach all inclusive także plażowy snack bar.

Spokojna Dominikana z leniwą atmosferą, 600 km pięknych plaż i bujną roślinnością spodoba się rodzinom z dziećmi bardziej niż typowo imprezowa i większa Kuba. Na zachodniej części wyspy leży państwo Haiti. Na Dominikanie wspólnie ponurkujemy i popływamy w ciepłej wodzie, będziemy mieli doskonałą okazję do spróbowania sportów wodnych czy trunków i dań regionalnej kuchni karaibskiej (polecamy krem ze ślimaka, rum i likier mamajuana). W części hoteli i na większości plaż istnieją centra nurkowe oraz wypożyczalnie sprzętu do parasailingu, kitesurfingu, windsurfingu, kajakarstwa bądź żeglarstwa. Najładniejsza jest słynna plaża Bavaro Beach, leżąca w otoczeniu czyściutkiej, lazurowej wody i gajów palmowych.

Pięciogwiazdkowy kurort nadmorski Luxury Bahia Principe Esmeralda w kolonialnym stylu to oferta prawdziwie luksusowych wczasów na Dominikanie, o 30 km od lotniska. Za 10 dni w raju w lutym z wylotami z Warszawy zapłacimy o 37% mniej. Na terenie Bavaro Beach bezpłatny serwis plażowy, a w obiekcie szybkie wi-fi. Duży wybór restauracji i barów, alkohol w ramach all inclusive serwowany jest do godziny 2, a drinki podawane są nawet na leżaki na plaży. Dla najmłodszych natomiast przygotowano szereg atrakcji, m.in. aquapark, baseny, miniklub, pokój zabaw, dyskoteki, dzienne i wieczorne animacje, masaż dla dzieci oraz specjalny makijaż.

Główne atrakcje turystyczne Dominikany, które przypadną do gustu dzieciom, to:

Rafa koralowa przy Punta Cana. Rozciąga się wzdłuż 40 km wybrzeża,chroniąc przyległe plaże przed nazbyt wysokim poziomem wody w Oceanie Atlantyckim. Można tutaj zaobserwować przedstawicieli karaibskiej fauny i flory bez konieczności zanurzania się pod wodę.

Park rozrywki Manati Park Seaquarium Parkiem z zatopioną łodzią podwodną w otoczeniu koralowców. Zgromadzono tutaj obszerną kolekcję egzotycznej roślinności i niespotykanych orchidei, organizowane są również pokazy dla dzieci (delfiny, lwy morskie, papugi) i rejsy na niedaleką wysepkę.

Rezerwat Parque Nacional del Este w prowincji Altagracia, z naskalnymi malowidłami, naciekami, rezerwatem raf koralowych z mnóstwem żyjących tutaj gatunków kolorowych ptaków.

W rejonie Punta Cana gorąco polecamy także hotel Natura Park Resort & Spa z all inclusive w formie samoobsługowego bufetu.