Jak wygląda życie na Zanzibarze? "Pole-pole" i jesteś w raju

Pierwszy raz na wyspę trafił w listopadzie 2016 r. Nie miał żadnych planów z nią związanych. Dziś na Zanzibarze prowadzi biznes i twierdzi, że życie tu przypomina Polskę czasów PRL-u. Tylko jest lepiej. Wojciech Żabiński zdradza klucz do zrozumienia raju.

Jambiani to jedno z najpiękniejszych miejsc na Zanzibarze (Shutterstock.com)

WP: Jak to jest mieszkać w raju?

Wojciech Żabiński: Zanzibar jest trochę jak Polska lat 70-80., tylko z ciepłym oceanem i bardzo przychylnym klimatem. Ludzie tu są otwarci, część przepisów prawa działa jak w tamtych latach w naszym kraju. Przy czym w relacjach zarówno z mieszkańcami, jak urzędnikami Zanzibaru trzeba pamiętać o dwóch zasadach – "hakuna matata" i "pole-pole" czyli, "nie przejmuj się, bądź szczęśliwy" i "powoli". Jeśli to do nas dotrze i zaczniemy żyć zgodnie z tymi zasadami, to będzie nam po prostu na wyspie prościej. Gdy przyjeżdżam z Europy, zazwyczaj potrzebuję 3 dni, by przypomnieć sobie, gdzie jestem i się "wytonować".

Zanzibar pana uwiódł, bo życie tu jest bezstresowe?

Wyspa zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale najbardziej zachwycili mnie ludzie. Mieszkańcy Zanzibaru są bardzo przyjaźni, wiele tematów w kontaktach z miejscową ludnością się nie pojawia np. religia, polityka itd. Oczarowała mnie również atmosfera funkcjonowania wyspy np. często nawet nie orientujemy się, kiedy nie ma prądu, gdyż z takich dóbr jak telewizja nie korzysta się w taki sposób, jak w Europie. Czas biegnie inaczej.

Inaczej też chyba pachnie powietrze? Przecież Zanzibar to "najbardziej pachnąca wyspa świata".

Zanzibar to kolebka przypraw. Była wyspą, o którą przez wieki walczono, aby mieć dostęp do przypraw właśnie. Na Zanzibarze do dziś znajduje się wiele plantacji przypraw i sadów owocowych, które warto odwiedzić, choćby po to, by na własne oczy zobaczyć, jak wygląda goździk czy dowiedzieć się, jak inne przyprawy rosną w naturalnych warunkach. To samo dotyczy owoców - niby je znamy, kupujemy na marketach w Europie, ale nigdzie nie zjemy owoców takich jak na Zanzibarze. Tu mają inny smak, zapach... Są po prostu bajeczne.

Polakowi łatwo się tu odnaleźć?

Grunt to przestawienie się na tutejszy rytm. Mnie w całym przedsięwzięciu "zorganizowania się" na Zanzibarze pomógł Polak – Rafał, którego przychylność i pozytywne podejście do życia spowodowało że dziś jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jeśli chodzi o innych krajan, to nie tworzą oni na Zanzibarze zorganizowanej Polonii. Znamy się w kilka osób, ale generalnie celem niemal każdego, kto zdecydował się związać z Zanzibarem, było oderwać się od Polski i pewnej mentalności, przyzwyczajeń. Ja bardzo cenię sobie Jambiani (południowo-wschodnie wybrzeże wyspy - przyp. red.), jej mieszkańców, władze wioski. Wszyscy są przychylni i oddani. Mamy bardzo dobre relacje z sąsiadami – rdzennymi mieszkańcami.

Czy fakt, że Zanzibar jest krajem muzułmańskim, w jakiś sposób kształtuje te relacje?

Zanzibar prezentuje piękny obraz islamu, który w ogóle nie przekłada się na bieżące funkcjonowanie np. z katolikami. Muzułmanie w naszych relacjach nie rozmawiają o religii. Nie piją alkoholu, w piątek część banków, urzędów jest zamknięta, o wschodzie słońca słychać wołanie z meczetu - w ten sposób przejawia się na wyspie islam. Jest on przyjazny, daleki od wyobrażeń, które często miewają Europejczycy.

Które miejsca poza Jambiani trzeba koniecznie zobaczyć, będąc na wyspie?

Przyjezdnym z Europy polecam rzeczy i miejsca, które może nie są spektakularne, gdy potem o nich opowiadamy znajomym, ale - co ciekawe - są tanie w realizacji. I na miejscu dają mnóstwo satysfakcji. Oprócz zwiedzenia "mojej" wioski Jambiani zawsze polecam wejście do domu zanzibarskiego, odwiedzenie tutejszych jaskiń, pływanie i potem wspólny posiłek w domu z Zanzibarczykami. Do tego obowiazkowo łowienie ośmiornic, pływanie z rurką w oceanie, odwiedzenie plantacji przypraw i sadów owocowych, wreszcie kolacja w Stone Town (stara część miasta Zanzibar, stolicy wyspy) na ostatnim piętrze Hotelu Emerson on Hurumzi. To są dla mnie gwoździe programu, a portfel niemal ich nie odczuje. Bo nie pieniądze, a dobre pomysły rządzą na Zanzibarze.

Odradzam naszym rodakom wyjazd na wycieczki do Afryki lądowej np. safari. Wiąże się to z ogromnymi kosztami, niewspółmiernymi do "doświadczenia". Safari jest super, ale lepiej się na nie wybrać w trakcie zwiedzania Afryki kontynentalnej. Wychodzi dużo taniej i do tego nie wrócimy z urlopu zmęczeni.

Czego jeszcze lepiej się wystrzegać?

Zanzibar jest wolny od chorób typu malaria itd. Szczepienia konieczne są tylko wtedy, gdy przyjeżdżamy na wyspę z Afryki kontynentalnej; gdy lecimy z Europy, nie mamy tego problemu (władze obawiają się, że z Afryki przywieziemy "żółtą gorączkę" i stąd wiele zamieszania o szczepienie na febrę).

Na miejscu na pewno trzeba być ostrożnym - jak wszędzie. Wszędzie są ludzie, którzy będą chcieli nas naciągnąć, zarobić na naszej naiwności. Dlatego trzeba mieć głowę na karku. Polacy często próbują być sprytni, korzystają z ofert "najtańszych wycieczek" itd. Różnie się to kończy - raz lepiej, raz gorzej.

Po pobieżnym przejrzeniu strony "Polacy na Zanzibarze", prowadzonej przez pana na Facebooku, można wywnioskować, że wyspa cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród "biało-czerwonych". Ma aż 26 tys. fanów.

Zakładając stronę, chciałem przybliżyć Europejczykom zanzibarską wioskę Jambiani i zbliżyć nieco Stary Kontynent do Zanzibaru. Dla Polaków spędzających tu wakacje wyspa jest atrakcyjna cenowo. Zaporą bywa jedynie wysoki koszt lotu samolotem, sam pobyt na miejscu nie jest już problemem, bo stanowi niewielki ułamek kosztów całej wyprawy. Dlatego wyszukuję tanie połączenia i publikuję je na fanpage'u na Facebooku. Ludzie też znajdują atrakcyjne połączenia i dzielą się nimi w komentarzach. Mam wrażenie, że społeczność "Polacy na Zanzibarze" wspiera się wzajemnie, tak jakby przeniknęła tu pozytywna atmosfera wyspy.

No tak, ale Zanzibarze prowadzi pan też bizes - wynajmuje noclegi turystom. Więc ta grupa służy również w pewnym sensie promocji.