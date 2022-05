Jak zacząć przygodę ze skokami spadochronowymi?

Znajdź odpowiedniego trenera

Uzbrojony w licencję i wszystkie podstawowe umiejętności spadochronowe, jesteś gotowy, aby znaleźć trenera i nauczyć się, od czego zacząć skok ze spadochronem w sposób zaawansowany. Pierwszą rzeczą, jaką ludzie zwykle robią po zdobyciu kwalifikacji, jest znalezienie trenera skoków spadochronowych w formacji (FS). Trener FS nauczy Cię różnych pozycji ciała, których możesz używać do poruszania się w powietrzu. Nauczysz się poruszać do przodu i do tyłu, szybko i wolno, skręcać oraz wykonywać ruch zwany "śledzeniem". Ponadto trener przekaże ci wiedzę, jak chwytać innych ludzi w trakcie skoku i przygotuje cię do spróbowania skoków spadochronowych w formacji ze znajomymi – co polega na formowaniu kształtów na niebie, trzymając się nawzajem za ręce i nogi.