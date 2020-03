Jak zapobiec wykupowaniu środków dezynfekujących? Ten sklep ma pomysł!

W ostatnich dwóch tygodniach w mediach społecznościowych nie brakowało wpisów i filmów, w których ludzie nawoływali do zakupowego rozsądku. Smutnym hitem stał się filmik mamy z Ameryki, która płacząc w supermarkecie prosiła, by ci których na to stać, nie kupowali masowo pieluch. "Jak mam teraz przewinąć swoje dziecko, jeśli nie stać mnie by kupić 20 kartonów", pytała ze łzami w oczach.