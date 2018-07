Jaki basen do ogrodu?

Sprawdź, jaki basen najlepiej sprawdzi się w ogrodzie. Ile kosztuje zakup lub budowa basenu? Jaki sprzęt dokupić by odpowiednio filtrować i ogrzać wodę w basenie. Jak dbać o basen?

Robienie wykopu, budowa i ilość przestrzeni, jaka jest potrzebna do postawienia stałego basenu przy domu sprawiają, że wiele osób rezygnuje z własnego zbiornika kąpielowego. Ale czy basen w ogrodzie to naprawdę aż tak duży wydatek? Jakie pozwolenia i warunki muszą być spełnione, by można go było postawić? A może lepiej wybrać rozwiązanie sezonowe, rozkładane wyłącznie na lato? Dowiedz się, jaki basen sprawdzi się najlepiej w twoim ogrodzie? Ile kosztuje zbiornik stały, a ile przenośny? Jakie akcesoria i urządzenia należy dokupić? Jak filtrować i ogrzać wodę w basenie? Oraz jak dbać o zbiornik wodny, by kąpiele były zawsze higieniczne?

Basen w ogrodzie – stały czy sezonowy?

Stały basen to symbol luksusu, prywatna oaza spokoju i relaksu, która może służyć rodzinie przez długie lata. Jednak jego budowa wymaga odpowiedniej ilości miejsca i sporego zaangażowania – dużego budżetu, fachowej pomocy, czasu na budowę, a nierzadko również uzyskania pozwoleń. Przed postawieniem basenu należy więc poważnie zastanowić się, czy zbiornik kąpielowy pasuje do trybu życia rodziny. W polskim klimacie sezon kąpielowy trwa zaledwie dwa do czterech miesięcy. Dlatego budowa odkrytego stałego basenu przy domu to wyjście raczej dla prawdziwych pasjonatów pływania, którym nie jest straszna słabsza pogoda i chłodna woda. Ci, którzy nie pływają codziennie i wolą raczej posiedzieć w wodzie, by nieco się ochłodzić w upalne dni, mogą używać basenu na tyle rzadko, że nieopłacalne będzie dla nich ponoszenie kosztów utrzymania, czyszczenia i filtrowania wody (które mogą wynosić nawet 1200 – 2500 zł na sezon).

Dla osób zażywających kąpieli sporadycznie znacznie lepsze okażą się tak zwane baseny przenośne lub składane. Nie tylko można je szybko uprzątnąć, ale również posiadanie ich nie wymaga zdobywania pozwoleń, ani ponoszenia wysokich kosztów budowy. Basen rozkładany nie zajmuje na stałe całego ogrodu, co daje możliwość wykorzystywania przestrzeni na różne sposoby w różnych porach roku. Jest świetnym rozwiązaniem dla działkowiczów oraz letnią atrakcją dla dzieci. Jednak w sezonie również wymaga odpowiedniej pielęgnacji oraz posiadania urządzeń czyszczących czy podgrzewających wodę.

Stały basen w ogrodzie – ile kosztuje?

Stała niecka zagłębiona w ziemi jest zdecydowanie najbardziej estetyczną i elegancką formą basenu, ale również i najdroższą. Może przybrać dowolną wielkość i kształt, choć oczywiście im bardziej wymyślna będzie, tym stanie się droższa. Do kosztów zbiornika wodnego trzeba oczywiście dodać koszt wykonania wykopu (na około 2-2,5 m), umieszczenia niecki w zagłębieniu (co muszą zrobić fachowcy) i wykończenia terenu wokół basenu (kafelkami, panelami lub kamieniem).

Z dodatkowymi opłatami może wiązać się również szereg dodatkowych czynności, które trzeba wykonać jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Zanim postawisz stały basen, musisz:

1) Sprawdzić stan gruntów

Wykonać badania geotechniczne, dzięki którym poznaje się nośność podłoża, oraz poziom wód gruntowych. Warto upewnić się również, czy w ziemi nie ma korzeni drzew lub krzewów, które mogłyby wpłynąć na budowę. Usługa wiąże się oczywiście z dodatkowymi opłatami. Za sprawdzenie stanu gruntów w zależności od regionu kraju płaci się 100 do 150 zł za m. W cenę wliczona jest dokumentacja geologiczna.

2) Sprawdzić, czy w miejscu planowanego wykopu nie przebiegają instalacje

Niecka będzie głęboka (co najmniej 2 m). Może się więc zdarzyć, że przebieg rur uniemożliwi wykopanie dołu. Dlatego warto uprzednio przejrzeć plany instalacji. Należy pamiętać, że wszelkie przebudowy i zmiany związane z siecią gazową, wodną, kanalizacyjną itd. należy zgłosić odpowiedniemu organowi.

3) Zgłosić budowę lub zdobyć pozwolenie

Budowę basenu należy zgłosić w urzędzie wraz z planami usytuowania i opisem zakresu robót na działce. Jeśli powierzchnia twojego basenu nie przekroczy 30 m2, nie będziesz potrzebować dodatkowego pozwolenia (wystarczy samo zgłoszenie). Jeśli jednak stały basen ma być większy, należy dostarczyć do urzędu wniosek o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. Dopiero w ciągu 30 dni od zgłoszenia (jeśli starostwo nie wyda sprzeciwu) lub po zdobyciu pozwolenia będziesz mógł rozpocząć prace.

Ponadto sama cena stałego basenu może podnieść się w zależności od materiału, z jakiego zbudowana będzie niecka:

· Betonowa

Jest najtrwalsza, ale i najdroższa. Zwykle prostokątna (lub w formie zbliżonej do prostokąta). Odlewana w powstałym wykopie, a po wymurowaniu obkładana kafelkami ceramicznym i specjalną folią PCW pokrytą powłoką akrylową, która uszczelnia oraz uodparnia ścianki na zmiany temperatur (co jest szczególnie istotne zimą), środki chemiczne (czyszczące i uzdatniające wodę) i promieniowanie UV.

Przy najczęściej wybieranej w Polsce wielkości basenu 8 na 3,5 m (i głębokości do 2 m) wybudowanie niecki kosztuje około 30 -45 tys. zł. Czasem w cenę wlicza się wykop, ale zależy to od wykonawcy.

· Stalowa

Jest odlewana z ocynkowanej stali nierdzewnej i może przybrać dowolny kształt, także owalny (a nawet formę ósemki). Przychodzi do klienta, jako gotowa forma od środka zabezpieczoną folią PCW. Dobrze zimuje, jest odporna na zmiany temperatury i korozję. Jest też bardzo higieniczna, gdyż na jej ścianach nie tworzą się bakterie ani mikroorganizmy.

Wykonanie stalowej niecki przy rozmiarach 8 na 3,5 m i głębokości 1,5 m (standardowa dla tego typu zbiorników) kosztuje około 25 – 35 tys. zł. Zwykle cena obejmuje też montaż.

· Plastikowa

Jest najtańszą opcją na rynku. Wykonuje się ją z nieco mniej trwałych niż stal i beton tworzyw poliestrowych, które cechuje duża odporność na zarysowania i czynniki atmosferyczne.

Niecka przychodzi do klienta jako gotowy odlew (zaprojektowany dowolnie wedle jego preferencji) i jest umieszczana w wykopie na wylanej betonowej płycie. Jej standardowa głębokość to 1,5 m. Przy tradycyjnej wielkości basenu 8 m na 3,5 m szacunkowy koszt to mniej więcej 15 – 20 tys. zł. Na wykonanie zwykle czeka się do 3 tygodni. Cena może nie obejmować montażu i wylewu betonu.

· Typu szwedzkiego

Robiona z drewna, zwykle sosnowego. Może być prostokątna, okrągła lub owalna. Jest ekologiczna i dobrze utrzymuje ciepło wody wewnątrz zbiornika. Zwykle wybiera się ją do małych zbiorników wodnych.

Drewno impregnuje się specjalnymi lakierami i obkłada folią PCW, która uszczelnia i zabezpiecza środek niecki. Co ciekawe basen drewniany można łatwo zamontować i zdemontować samemu (według otrzymanej instrukcji). Ponadto użytkownik ma możliwość zamocowania niecki naziemnie, a nie w wykopie.

Przy wymiarach 8 na 3,5 m i głębokości około 1,5 m koszt wykonania to mniej więcej 25 tysięcy złotych (nie licząc montażu i wykopu).

Przenośny basen w ogrodzie – rodzaje i ceny

Basen przenośny jest zawsze naziemny. Można go więc postawić praktycznie na każdej działce, nawet stosunkowo małej lub takiej, na której rozkład instalacji podziemnych utrudniłby wykonanie wykopu. Nie wymaga też żadnych pozwoleń i zgłoszeń do nadzoru budowlanego, gdyż jego konstrukcja jest rozkładana.

Jedynym wymaganiem, jakie musi spełnić właściciel jest wybranie stabilnego i utwardzonego podłoża bez spadków. Najlepiej by było ono dodatkowo wybetonowane. Tymczasowy basen na trawniku nie tylko zniszczyłby trawę (pozostawił łyse placki w miejscu, w którym był ustawiony), ale również mógłby przesuwać się na śliskiej ziemi (dotyczy głównie lekkich konstrukcji). Wchodzenie i wychodzenie z basenu stojącego na twardym podłożu jest też znacznie bezpieczniejsze. Nie grozi poślizgnięciem się na wilgotnej trawie czy błocie z rozchlapanej wody.

Baseny przenośne dzielą się na:

· Dmuchane

Wielu osobom kojarzą się z malutkimi, pompowanymi basenikami dla dzieci. Jednak na rynku dostępne są również rozwiązania dobre dla dorosłych. Nie da się jednak używać ich do pływania czy nurkowania, nadają się wyłącznie do moczenia się w wodzie.

Ich dużym plusem jest wyjątkowo niska cena (około 100 zł) i szybkość rozkładania (zaledwie kilka do kilkunastu minut), dzięki czemu idealnie sprawdzają się na działce lub na podwórku, gdy wnuki przyjeżdżają do domu dziadków.

Trzeba jednak uważać, korzystając z basenów tego typu, gdyż łatwo można je przebić ostrymi przedmiotami. Nie powinny też zbyt długo stać na słońcu, bo to niszczy ich konstrukcję. Zbiorniki tego typu prawie nigdy nie są wyposażone w dodatkowe akcesoria takie jak pompa. Do kosztów trzeba więc doliczyć cenę takiego akcesorium. Wody w basenie pompowanym nie da się też za bardzo filtrować i czyścić (zbiornik nie jest odporny na środki chemiczne). Trzeba więc ją stale wymieniać.

· Rozporowe

Dużo bardziej wytrzymałe niż pompowane, jednak wciąż dość tanie. Najtańsze i najmniejsze modele można zakupić już za 350 zł. Większe mogą cenowo dochodzić nawet do kilku tysięcy. Taki wydatek jest jednak całkiem opłacalny, gdyż baseny tego typu mogą mieć naprawdę sporą głębokość (nawet 1,5 – 2 metry, co powoduje, że konieczna jest drabinka do wchodzenia) oraz taką długość, że można w nich swobodnie pływać. Ponadto zwykle mają w zestawie pompę do nalewania wody.

Rozkładanie basenu rozporowego trwa od 30 minut do półtorej godziny w zależności od wprawy użytkowników i wielkości zbiornika. Najlepsze modele wykonywane są z poliestru lub wytrzymałego PCV, co gwarantuje ich wytrzymałość nawet przez wiele lat. Dodatkowo niektóre baseny rozporowe posiadają wykończenie w postaci specjalnego nadmuchiwanego kołnierza. Dzięki niemu wysokość zbiornika dostosowuje się do lustra wody. Basen zmienia swoją wysokość w zależności od jej ilości, co zapobiega rozchlapywaniu i ułatwia wchodzenie do basenu.

Co ciekawe wszystkie baseny rozporowe są okrągłe lub owalne. Dzieje się tak w związku z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego, które rozpycha ścianki zbiornika i pozwala zachować ich sztywność i odpowiedni kształt.

· Stelażowe

Najdroższe wśród przenośnych basenów głównie przez wzgląd na ich wysoką wytrzymałość i konstrukcję odporną na uszkodzenia. Mogą być używane nawet przez kilkanaście lat, co przy kosztach od 1200 zł (przy zbiornikach o wielkości 4 na 2 metry i głębokości około metra) jest całkiem opłacalne. Największe rozwiązania tego typu mogą pomieścić nawet do 10 osób dorosłych i dają możliwość pływania i nurkowania. Ich cena będzie jednak adekwatna do użyteczności – nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Taki basen rozkłada się dość długo, nawet blisko dwie godziny. Samo napełnienie wodą trwa co najmniej 40 minut. Może jednak stać w ogrodzie przez całe lato. Wodę w nim można zarówno filtrować, jak i podgrzewać. Przy odpowiednim zabezpieczeniu (okryciu za pomocą dokupionej osłony) zbiornik może przeczekać nawet gorszą pogodę.

· Drewniane

Mają formę gotowej naziemnej niecki (najtańsze za 9-15 tys. zł). Zwykle jest okrągły, ponieważ jego konstrukcja działa na tej samej zasadzie co w basenie rozporowym. Jest trwały (posłuży na kilkanaście lat), wygląda elegancko i ozdobnie (czego raczej nie można powiedzieć o pozostałych konstrukcjach tego typu). Przy odpowiednim obudowaniu może stać się stałym elementem ogrodu. Zwykle ma wbudowany zestaw filtracyjny i pompę.

· Dmuchane z hydromasażem

Baseny typu jacuzzi są specyficznym typem zbiorników. Przeznaczone zwykle dla maksimum 4 -6 osób dorosłych, dzięki wbudowanemu systemowi filtrowania i ogrzewania wody (do 40 stopni) nie wymagają dokupowania osobnych sprzętów do tych funkcji. Zbiornik z hydromasażem wytwarza relaksujące bąbelki, a regulowane tempo nagrzewania wody pozwala dostosować ciepło do preferencji użytkownika.

Cena może się wahać od 1500 do 5000 zł w zależności od ilości funkcji masażu wodnego i pojemności.

Jakie urządzenia do basenu ogrodowego?

Większość stałych i tymczasowych basenów ogrodowych wyposażona jest już przy zakupie w część niezbędnych akcesoriów. Jednak nie wszystkie z nich będą spełniać twoje wymagania. Szczególnie tańsze przenośne zbiorniki mogą mieć wbudowane mało wydajne pompy lub słabsze filtry. Upewnij się więc przed zakupem, jakie są elementy zestawu. Lepiej na starcie postawić na droższy basen z lepszym wyposażeniem, niż za chwilę dokupować dodatkowe maszyny do tańszego sprzętu.

Jaka pompa do basenu ogrodowego?

By wybrać odpowiednią pompę (lub upewnić się, że ta dołączona do zestawu będzie skuteczna) przyjrzyj się parametrom. Wydajność urządzenia podawana jest zwykle w litrach na godzinę. To pozwala oszacować, jak szybko urządzenie napełni się cały zbiornik. Dodatkowe pompy można zakupić już od około 200-300 zł. Ich przepływ zaczyna się od 180-200 l/m.

Pamiętaj, że im większy basen posiadasz, tym wydajniejsza powinna być pompa. Weź pod uwagę również to, że to właśnie w pompie montowany jest filtr i tempo jej pracy wpłynie także na tempo oczyszczania wody.

Jaki filtr do basenu ogrodowego?

By woda nie mętniała i nie pływały w niej duże zanieczyszczenia, konieczne jest stosowanie filtrów. Usuwają one martwy ludzki naskórek, włosy, pot, liście i pył, który zostanie naniesiony przez wiatr. Są szczególnie ważne w basenach stojących na powietrzu. Uzdatniają wodę, która ponownie wprowadzana jest do obiegu, dzięki czemu basenu nie trzeba cały czas napełniać od nowa (opłaty za wodę byłyby wówczas ogromne).

W basenach stałych montowane są najczęściej osobne filtry:

· piaskowe – w których drobny piasek jest głównym filtratorem. Są bardzo skuteczne w oczyszczaniu nawet z małych drobinek i tanie w utrzymaniu (piasek do uzupełniania 20 zł za worek). Ich koszt zaczyna się od 400-500 zł;

· kwarcowe – w których za filtracje odpowiada kwarc. Są bardzo odporne na uszkodzenia i pozwalają na dostosowanie poziomu filtracji. Oczyszczają wodę również z zawiesin. Kosztują jednak drożej, jeśli chodzi o utrzymanie (30-40 zł za worek kwarcu). Można je dostać już od 600 zł.

W basenach przenośnych filtry wkłada się zwykle do wbudowanych pomp. Średnia cena wkładu to 10-30 zł w zależności od marki basenu i samego filtra (różne modele mogą wymagać in nich akcesoriów). Wymian filtrów należy dokonywać co 14 dni, co oznacza, że w sezonie kąpielowym na filtrowanie wody możesz wydać nawet blisko 300 zł.

· Czym i jak mechanicznie czyścić basen – akcesoria i środki czyszczące

Do kosztów utrzymania basenu w sezonie należy doliczyć również środki oczyszczające wodę (chlorowe i fluorowe) z bakterii i drobnoustrojów oraz preparaty wyrównujące Ph (redukujące odczyn dla dobra skóry). Są one konieczne nawet przy korzystaniu z filtra i sprzedawane w formie tabletek lub proszku, który należy dozować cotygodniowo, jeśli zbiornik jest stale rozstawiony na powietrzu. Komplet preparatów tego typu do małych basenów przenośnych można zakupić już od ok. 150 zł. Warto wybierać środki o przedłużonym działaniu (odpowiednio oznaczone na opakowaniach).

Można też zakupić akcesorium automatycznie chlorujące i fluoryzujące basen nawet przez okres 2 miesięcy. Samo odczytuje, kiedy należy oczyścić wodę i stabilizuje jej Ph. Można je dostać nawet za 80 zł.

Niezależnie czy jest to stały zbiornik, czy rozkładany, by zachować odpowiednią higienę basenu, warto go również dobrze wyszorować po sezonie. Przydatna będzie do tego teleskopowa szczotka myjąca z możliwości przyłączenia węża z wodą. Miękkie włosie nie zarysuje metalowych konstrukcji i kafelków ani nie uszkodzi tworzyw sztucznych. Akcesoria dedykowane do tego typu prac dostaniesz już od ok 30 zł.

· Jak ogrzać wodę w basenie ogrodowym – panele grzewcze

Pogoda w Polsce jest bardzo zmienna. Może się zdążyć, że po rozstawieniu basenu skorzystasz z niego zaledwie kilka razy w miesiącu. Jeśli chcesz cieszyć się kąpielami częściej niż tylko w upalne dni, zastanów się nad kupnem:

· podgrzewacza – tanie rozwiązanie do basenów naziemnych (głównie niedużych), które podłącza się go do pompy. Woda przepływa przez przenośny podgrzewacz z kolektorem słonecznym i podnosi temperaturę wody o 3-5 stopni. Urządzenie można kupić już od 250 zł;

· pompy grzewczej – idealne rozwiązanie do większych basenów przenośnych i małych basenów stałych (do mniej więcej 10 000 litrów). Pompa z funkcją grzewczą ociepla wodę szybciej i efektowniej niż podgrzewacz. Uzyskuje energię z powietrza z wnętrza domu. Ceny urządzeń tego typu rozpoczynają się od ok. 2000 zł.

· instalacji solarnej – pełna instalacja solarna jest idealna do zbiorników zagłębionych. Jest montowana na stałe i pozwala na regulację ciepła. Wyróżnia się dużą oszczędnością i ekonomicznością użytkowania. Jednak jej zakup i montaż to dodatkowy koszt nawet 10 tys. zł (w zależności od wielkości basenu).

· Jakie oświetlenie do basenu ogrodowego – lampki LED

By podnieść bezpieczeństwo basenu warto zainwestować w dodatkowe oświetlenie dna. Idealne w tym celu będą lampki LED włączane za pomocą pilota. Musza być jednak przeznaczone konkretnie do zbiorników wodnych (wodoodporne), by były bezpieczne. Sprawdź też, czy zakupione urządzenia można montować wyłącznie na kafelkach, czy również na ścianach z tworzywa sztucznego i metalu. Podstawowe oświetlenie uniwersalne zasilane bateriami AA kosztuje około 100 zł za jeden punkt.