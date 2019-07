Japończycy kochają tego psa. Ma według nich wzruszającą historię

Na zatłoczonej stacji Shibuya w Tokio stoi wykonana z brązu figura psa. I choć jego pierwowzór żył prawie sto lat temu, to Japończycy wciąż znają jego imię. Pies był dla nich prawdziwym bohaterem.



Nazywał się Hachiko, a do historii przeszedł jako najwierniejszy pies znany Japończykom. Przyszedł na świat w 1923 r. na jednej z japońskich farm i niedługo później znalazł się pod opieką profesora Hidesaburo Ueno. Od tamtej pory był jego najwierniejszym przyjacielem.

Każdego dnia odprowadzał swojego pana na peron na stacji Shibuja, gdzie profesor Ueno kupował bilet, wsiadał w pociąg i jechał do pracy. Hachiko zawsze czekał aż jego właściciel wróci i zabierze go do domu. Zwierzak szybko zyskał sympatię ludzi. Jedzenie i wodę dostawał zarówno od pracujących w okolicy mieszkańców, jak i od podróżnych.