Japoński pilot zatrzymany na Heathrow. Był kompletnie pijany

Jeszcze 50 minut i Japończyk sterowałby Boeingiem 777 lecącym do Tokio. Zamiast tego trafił w ręce brytyjskich policjantów.

Dzisiaj 42-latek przyznał się przed sądem do tego, że był pijany. Nie wypuszczono go z aresztu. Pilot posiedzi za kratami do 29 listopada, kiedy to sąd w Isleworth ogłosi wyrok.