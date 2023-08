Jarmark św. Dominika. Ceny mogą odebrać apetyt

Jarmarczny klimat przyciąga do Gdańska tysiące przyjezdnych z kraju i zagranicy. Dla turystów to świetna okazja, by pospacerować ulicami starego miasta i zobaczyć, co do zaoferowania mają wystawcy, specjalizujący się w biżuterii, wyrobach galanteryjnych, rozmaitych ozdobach, kosmetykach czy gastronomii.