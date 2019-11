WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 2 solotrendy Rafał Celle 3 godziny temu Jeden z czołowych trendów w podróżowania. Kiedyś pokazywani palcem. Dziś stali się inspiracją Kiedyś samotnie podróżujące osoby uznawano za desperatów, którzy, choćby chcieli, po prostu nie mają z kim wyjechać. Ale zachodzące na przestrzeni lat zmiany doprowadziły do radykalnej zmiany, gdy chodzi o postrzeganie sytuacji. Doszło do tego, że podróżowanie solo stało się rodzajem mody i właśnie zostało ogłoszone w świecie turystyki jednym z dominujących trendów na rok 2020.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Z roku na rok przybywa ludzi, którzy przekonują się o atutach wypraw odbywanych w pojedynkę (Shutterstock.com) Przez wiele lat osoby preferujące samotne wojaże po świecie musiały się mierzyć z negatywnym stereotypem, a czasami odpowiadać na wystrzeliwane w ich kierunku kłopotliwe pytania. Dotykały one mężczyzn, ale w jeszcze większym stopniu kobiet, które starały się zachować stoicki spokój, słysząc komentarze typu: "Ale jak to tak samemu"? Nawet gdy samotna podróż była efektem świadomego wyboru. Na polu tym obserwować można jednak od lat trwającą rewolucję, która w ostatnich latach przyspieszyła. Efekt? Takie osoby przestały wzbudzać zdziwienie i znajdują coraz więcej naśladowców. Dziś nikogo nie dziwią już samotne wilki na szlaku. Ba! Z roku na rok przybywa ludzi, którzy przekonują się o atutach wypraw odbywanych w pojedynkę. Od politowania po szacunek Przeprowadzone właśnie badania wskazują, że podróżowanie solo jest cały czas na fali wznoszącej. Eksperci twierdzą, że to dziś jeden z głównych i najszybciej rosnących trendów w podróżowaniu. Do tego stopnia, że wskazano go za jedno z najważniejszych zjawisk, jakie będzie można obserwować w przyszłym roku w turystyce. Już nawet jedna na sześć osób ruszająca w świat na wakacje, robi to na własną rękę. Co więcej, wyprawy w pojedynkę nie są wcale domeną singli. Chętnie decydują się na nie również osoby żyjące w związkach. Już przeprowadzone w ubiegłym roku wyniki badań, na które powołał się dziennik "The Daily Telegraph", ujawniły, że od 2011 r. liczba osób, które podróżują w taki sposób, zwiększyła się o 1/3. A wygląda na to, że popularność tego zwyczaju cały czas przybiera na sile. Szacuje się, że już 18 procent dokonywanych w skali globu rezerwacji dokonywanych jest przez osoby, którym w podróży nie będzie towarzyszył nikt. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba rezerwacji wykonanych przez tych, którym bliski jest taki sposób poznawania świata wzrosła aż o 7 procent. A to oznacza, że podróżowanie solo nigdy wcześniej nie było tak popularne jak obecnie. Zobacz też: Przeskanowali mumię kota Ale z raportu opublikowanego przez serwis Travelport o ludziach podróżujących samodzielnie można dowiedzieć się jeszcze więcej. Prawie połowa z nich sięga po nowoczesne rozwiązania, gdy chodzi o przygotowania do podróży. 46 procent takich osób wspomaga się aplikacjami mobilnymi przy rezerwacji hotelu. To więcej niż w jakiejkolwiek innej rozpatrywanej grupie. Dla 62 procent aplikacje mobilne stanowią jedno z głównych narzędzi, gdy chodzi o organizację wyjazdu – znalezienie odpowiedniego zakwaterowania czy planowanie dotyczące sposobu przemieszczania się w odwiedzanych miejscach. Shutterstock.com Podziel się Interesujący jest też fakt, że średnia jednorazowych wypadów organizowanych przez globtroterów przemierzających świat na własną rękę, znacząco odbiega od wskaźnika właściwego dla innych podróżujących grup. Średnio jest to aż 19 dni. Dla porównania, wyjazdy par trwają średnio 14 dni, a rodzinne wyjazdy 10 dni. Średnia długość wypraw, na jakie wybierają się osoby preferujące zorganizowane wyjazdy, to 6 dni. To wszystko jest o tyle ciekawe, że ci, którzy zasmakowali w podróżowaniu solo, często podkreślają, że ich wyjazdy charakteryzuje znacznie większa intensywność. Skupiają się oni bowiem tylko na tym doświadczeniu i wszystkim, co z nim związane. W połączeniu z długością wyprawy pozwala to na osiągnięciu jeszcze większej efektywności i wyciskaniu z każdego wyjazdu tego, co tylko się da. Podróżowanie solo uzależnia? Ci, którzy zapoznali się już z taką formą spędzania wolnego czasu, zwykle nie zamierzają przestawać. Co trzecia osoba, przyznała, że zdecydowanie bardziej "leży" jej poznawanie świata w samotności niż w towarzystwie. Trudno się zatem dziwić, że naśladowców przybywa. Co ciekawe, rośnie też liczba firm, które oferują... zorganizowane wyjazdy dla tych, którzy podróżują samotnie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to zaprzeczenie idei samotnego przemierzania świata. Ale równocześnie może stanowić ciekawą propozycję, dla tych, którzy chcieliby spróbować zwiedzać świat w taki sposób, ale boją się postawić pierwszy krok albo dla tych, którzy zwyczajnie nie mają czasu na zorganizowanie takiego wypadu. Shutterstock.com Podziel się Czy podróżowanie solo ma jakieś wady? Czasami pojawiają się głosy, że najtrudniejsze są chwile, gdy swoimi emocjami oraz ekscytacją chciałoby się podzielić z drugą, zdradzającą taki sam entuzjazm osobą. Jednocześnie wielu doświadczonych w takich wyjazdach podróżników podkreśla, że choć w drogę wyrusza się samemu, to tak naprawdę na szlaku rzadko kiedy pozostaje się samotnym. Bo podróżowanie to przede wszystkim otwarcie się na świat; na poznawanie nowych ludzi i kultur. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Turystyka 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne