Jedno z najstarszych drzew na świecie. Ta oliwka ma aż 3000 lat

To drzewo oliwne widziało i przetrwało wiele. Pochodzi jeszcze z epoki antyku, czasów wspaniałości starożytnej Grecji. Wciąż rośnie, a znajduje się na Krecie.

Drzewo należy do gatunku oliwki europejskiej. To długowieczne drzewa zwykle ich okres życia to około 1000 lat. Na Krecie rośnie więcej takich żywych monumentów historii. Ten najstarszy z nich niektórzy naukowcy datują na nawet 4000 lat. Jednak tak naprawdę ma aktualnie około 3000 lat.