Jedyna droga wyjazdowa czynna od 9 do 17. Wakacje w więzieniu

Turyści wypoczywający w Olchowcu są niezadowoleni z wakacji. Gmina zamknęła jedyną drogę wyjazdową. Nie można nią przejechać w godzinach 9-17. Oznacza to, że w tych godzinach turyści są uwięzieni w ośrodku wypoczynkowym.

Remont drogi w samym środku sezonu wakacyjnego wydaje się niedorzecznym pomysłem. Władze miasta tłumaczą jednak, że na wybór terminu złożyło się wiele czynników. Projekt zyskał dofinansowanie w ramach tzw. schetynówki, w związku z czym remont ma zostać wykonany do 22 sierpnia , a z tym zdaniem władz był największy problem. Nie mogli znaleźć wykonawcy, który wykonałby pracę w określonym terminie. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, która ma zrobić remont drogi do 31 lipca.

Problem jest jednak dość niewygodny. Od zeszłego czwartku jedyna droga wyjazdowa z tzw. portu jest zamykana od 9 do 17. Oznacza to, że turyści, którzy nie zdążą opuścić miejsca przed 9, muszą w nim spędzić cały dzień. - Ja już więcej w Bieszczady nie przyjadę, choć jest tu przepięknie - mówi dla Nowiny24 pani Barbara, turystka z Warszawy. - To, co mnie tu spotkało przez ostatnie 2 tygodnie, przechodzi wszelkie wyobrażenia - dodaje.