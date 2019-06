Jedyna taka ścieżka rowerowa. Dzieli jezioro na dwie części

Niezwykła ścieżka rowerowa, znajdująca się w prowincji Limburgia, wiedzie przez jezioro. Trasa okazała się strzałem w dziesiątkę - w ciągu jednego roku skorzystało z niej ponad 500 tys. rowerzystów.

Ta ścieżka rowerowa jest tak wyjątkowa, że znalazła się w rankingu najbardziej niezwykłych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć na świecie. Konkuruje m.in. z takimi atrakcjami, jak malowidła w jaskini Lascaux we Francji, Ogrody Tivoli w Kopenhadze oraz Złoty Most z gigantycznymi dłońmi w Wietnamie.

Trasa rowerowa "Cycling Through Water" powstała w belgijskiej prowincji Limburgia w północno-wschodniej Belgii, we Flandrii. Ma ponad 200 m długości, a powstała, aby zbliżyć rowerzystów do natury.