Jeśli Bałkany, to Albania, a jeśli klimat, to Kruja. Odwiedź bajkowe miasto porównywane do Krakowa

Niektórzy mówią, że Albania to nowa Chorwacja, a miasto Kruja porównują do Krakowa. Jedno jest pewne - absolutnie warto odwiedzić ten kraj, który jest esencją bałkańskiego klimatu. Jego pierwsza stolica zachwyci cię na każdym kroku.

Kruja – Albania niczym Kraków

Kruja to pełne uroku, magiczne, niewielkie miasto w centralnej Albanii o niezwykle ciekawej historii, sięgającej III w p.n.e. Z tych właśnie powodów ochrzczono je albańskim Krakowem . Kruja jest najczęściej wybierana jedynie na jednodniową wycieczkę fakultatywną przez turystów spędzających urlop w bliskiej Czarnogórze . A ta klimatyczna lokalizacja z niepowtarzalną atmosferą na wysokości 600 m n.p.m. zasługuje na zdecydowanie dłuższą wycieczkę.

Kruja usytuowana jest u podnóża góry Sarisalltikut, co sprawia, że miasteczko otoczone skalistymi wzniesieniami znajduje się w malowniczej dolinie, ze świetnymi widokami i zakątkami na długie spacery i wyprawy z plecakiem. W samym mieście można zajrzeć na turecki bazar na jednej z uliczek z licznymi, wciąż działającymi warsztatami tkackimi, gdzie na 30 stoiskach zaopatrzymy się w lokalne produkty i pamiątki, takie jak koniak Skanderberga czy tkaniny. Tradycja targowania się na suku również i w Kruji nie zanikła. W części restauracji w bocznych uliczkach kelnerzy ubrani są w ludowe stroje albańskie.

Kruja – atrakcje miasta i okolicy

Z miasta Kruja niedaleko do Tirany, która jest stolicą Albanii. Odrobinę w kierunku wschodnim, wciąż w okręgu Kruja, znajdziemy natomiast Park Narodowy Przełęczy Shtame, ze strzelistymi szczytami, nad którymi górują Maja e Liqenit (1723 m n.p.m.) i Rjepat Qetkolës (1686 n.p.m.). Pełno tutaj kanionów i rzek, jest także źródło wód mineralnych i rozlewnia albańskiej marki "Qafshtama". Shtame graniczy z Parkiem Narodowym Dajti, gdzie warto zobaczyć osmański kamienny most, ładne jaskinie i kanion Brari, a spotkać można niedźwiedzie brunatne czy wilki eurazjatyckie. Okolice Kruji to również stanowisko archeologiczne Albanopolis, pozostałości po starożytnym mieście iliryjskim, usytuowane na wzniesieniu.