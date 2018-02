Jeśli Bałkany, to jemy na mieście. Co zjesz podczas urlopu na Bałkanach?

Podczas wakacji poza domem sporadycznie mamy okazję przygotowywać samodzielnie posiłki. Nieważne, czy wybieramy się na urlop z dojazdem własnym czy na wyjazd zorganizowany w najmniejszych szczegółach przez biuro podróży – na Bałkanach zakochamy się w lokalnej kuchni. Zupełnie niehomogenicznej, tak jak i cały region. Podpowiadamy, co i jak jeść w krajach bałkańskich.

Czym są Bałkany?

Bałkany to umowne określenie państw w południowo-wschodniej części Europy . Geograficznie region położony jest przede wszystkim na Półwyspie Bałkańskim , o powierzchni prawie 500 tys. km², a poszczególne kraje łączy wspólna historia, kultura oraz kuchnia. Bałkany obejmują następujące państwa: Grecję , Chorwację (część dalmatyńską), Bułgarię , Czarnogórę , Bośnię i Hercegowinę , Kosowo , Albanię , Macedonię , a także prawie całe terytorium Serbii . W ich zakres nie wchodzą już natomiast Rumunia ani Słowenia .

Bałkańska kuchnia jest pojęciem niezwykle szerokim. Pyszna, urozmaicona, dobrze doprawiona, ze świeżych, lokalnych składników dobrej jakości. Stołowanie się na mieście będzie prawdziwą orgią dla podniebienia podczas wakacji na Bałkanach . Warto próbować nieznanych nam potraw regionalnych, a następnie odtwarzać je w domowym zaciszu po powrocie do Polski i przenieść urlopowy klimat gorącego i suchego południa Europy do własnej kuchni.

Przekąski i przystawki – najlepsze meze

Meze (mezes, mezedes) to typowe dla kuchni greckiej zakąski, odpowiednik popularnych w Hiszpanii tapas . Podawane są na ciepło i na zimno jako przystawka albo zamiast głównego dania i są zazwyczaj stopniowo donoszone na stół. Będąc w jakimś miejscu po raz pierwszy, najlepiej zamówić kilka różnych meze – dostaniemy wówczas przekąski na małych talerzykach (rzadziej na ogromnym talerzu). Kilkoma porcjami najedzą się 2-3 osoby. Jako zakąski najczęściej serwowane są czarne, niedrylowane oliwki kalamata, tapenada (pasta z oliwek), pasta z suszonego bobu , duży plaster sera feta z oliwą , smażony ser saganaki, panierowana cukinia, wędzone mięsa, dojrzewające wędliny w plasterkach, marynowane owoce morza, pieczywo, słonawe sardele , dolmades (malutkie gołąbki w liściach winogron) z cytryną, smażone kulki serowe. Na ogół meze to zakąski wytrawne, niektóre pikantne, czasem jednak w ofercie tawern czy knajpek znajdują się potrawy słodkie, takie jak feta z miodem , zapiekana w cieście filo czy smażone pierożki kalitsounia z serem.

Bałkańskie pasty - do smarowania i nie tylko

Bałkańskie pasty mogą wchodzić w skład meze, ale nie tylko. Najbardziej znane ajwar i ljutenicę serwuje się na Bałkanach jako przystawkę, z pajdą ciemnego chleba i oliwą, jako sos do makaronu albo kaszy lub jako element wieloskładnikowego dania głównego.

Ajwar jest tradycyjnym, bałkańskim sosem, który każda gospodyni przygotowuje inaczej. Podstawą są papryki, pomidory oraz bakłażany , a za dodatki służą przykładowo kabaczki, świeży czosnek , ostre papryczki . Warzywa są pieczone w piekarniku, obierane i blendowane na gęstą pastę. W dawnych czasach papryki opiekano w letnich kuchniach nad ogniem, tak jak obecnie traktujemy cebulę podczas robienia rosołu, co nadawało im słodycz i lekko dymny posmak.

Ljutenica jest blisko spokrewniona z ajwarem. Jest nieco gęstsza, bardziej słodka, a za główną przyprawę służy kminek . Warzywa mogą być siekane, blendowane bądź zmielone w maszynce do mięsa.

Jakich dań mięsnych spróbujemy na Bałkanach?

W krajach bałkańskich je się sporo dań mięsnych. Szalenie popularne są jednogarnkowe gulasze z różnych rodzajów mięsa. W większości tawern, szczególnie w Grecji, lokalni mieszkańcy zajadają się niedrogimi potrawkami na bazie wołowiny czy jagnięciny. Pójdź w ich ślady - obserwuj w restauracji, co zamawiają Grecy i weź to samo, a z pewnością się nie rozczarujesz. Do potraw mięsnych spożywa się tutaj dużo warzyw, faszerowanych fetą, pieczonych czy grillowanych oraz sosy typu tzatziki.