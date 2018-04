Jeśli Dubrownik jest "perłą Adriatyku", to tylko w "naszyjniku" Riwiery Dubrownickiej!

Nareszcie minęły chłodne zimowe miesiące. Nadchodzi wiosna, a wraz z nią ekscytujące pytanie: "Dokąd się teraz wybrać?".

(Ivan Ivankovic, CC0)

No właśnie, gdzie spędzić tegoroczne wakacje? Pozwól, że pomożemy w rozwiązaniu tego dylematu. Otóż, jest w Europie pewien olśniewająco piękny kraj – Chorwacja – o którym zapewne już słyszałeś. A może już go nawet odwiedziłeś? Zazwyczaj mamy tu na myśli Dubrownik, ale czas już poznać jego przepiękne okolice. Tysiące wysp, parki narodowe, wiekowe zabytki i fantastyczna gastronomia to tylko niektóre z atutów regionu dubrownicko-neretwańskiego (w tym Riwiery Dubrownickiej).

zdj. Dubrovnik Lovrijenac -Siggy Nowak

Właśnie dlatego jest to jedno z najbardziej pożądanych kierunków podróży na świecie. Główną i najsłynniejszą atrakcją Riwiery Dubrownickiej jest otoczona majestatycznymi miejskimi murami starówka w Dubrowniku. Grzechem jednak byłoby poprzestać tylko na zwiedzeniu tej jednej perełki! Bo Riwiera to coś znacznie więcej! Począwszy od cudownej natury w Parku Narodowym Mljet czy na wyspie Lokrum, poprzez gastronomię i prawdziwe enologiczne przyjemności na półwyspie Pelješac, po najprawdziwszy klejnot, który może ofiarować nam tylko splot słońca i morza – plaże na wyspie Lopud. Wybierzmy się razem na małą wycieczkę!

zdj. Dubrovnik Old Town - Jacek Abramowicz

O Dubrowniku powiedziano już tak wiele… można by pomyśleć, że nie ma już nic do dodania. Słynne stare miasto i mury miejskie – sceneria, w których kręcono serial Gra o tron i filmy Gwiezdne wojny 8: Ostatni Jedi oraz Robin Hood: Origins, zapierające dech w piersiach widoki, czyste szmaragdowe morze, doskonałe wina oraz kuchnia, ekscytujące życie nocne…

zdj. Dubrovnik Old Town - CC0 Clariston

Ale fascynujący Dubrownik oferuje o wiele więcej, kryje wiele niespodzianek takich jak międzynarodowe festiwale muzyczne i teatralne, imprezy kulturalne, a także inne niepowtarzalne wydarzenia. Zaliczyć do nich można Festiwal Dubrownicki, który jest najbardziej prestiżową imprezę kulturalną w Chorwacji i jednym z najważniejszych europejskich festiwali. Tradycyjnie otwierany jest przez pokaz sztucznych ogni przy akompaniamencie muzyki, a w programie znajdują się spektakle teatralne, pokazy filmowe, koncerty, przedstawienia operowe i baletowe.

Pod koniec czerwca miasto serwuje specjalną ucztę teatralną – Midsummer Scene. Podczas dwóch tygodni brytyjscy i chorwaccy aktorzy, na oszałamiającej plenerowej scenie w przepięknej twierdzy Lovrijenac, wystawiają (po angielsku) Sen nocy letniej Shakespeare'a. To tylko dwa z całego szeregu wydarzeń, które odbywają się w Dubrowniku tego lata. Nie przegap imprezy, która powinna najbardziej przypaść Ci do gustu!

zdj. Korčula - A. Carli

Odkryj kamienne uliczki Korčuli, niewielkiego, romantycznego miasteczka położonego na wyspie o tej samej nazwie i delektuj się przepyszną lokalną kuchnią w lokalnych restauracjach, obserwując przy okazji świat w nieco wolniejszym tempie. Bo Korčula to prawdziwa miniatura Dubrownika!

Ma ona ten sam średniowieczny urok, co jej starszy i słynniejszy brat. Wąskie uliczki i kamienne schody, zabytkowe kościoły, pałace, potężny mury, twierdza strzeżona przez armaty. Wszystko to jest weneckim dziedzictwem.

Niewiele wysp na Adriatyku może poszczycić się piaszczystymi plażami, ale Korčula z pewnością jest jedną z nich. Jeśli szukasz plaż dla dzieci, wyspa będzie idealnym wyborem dla Ciebie i Twojej rodziny.

zdj. Mljet - Andrija Carli

Mljet, jedna z najważniejszych chorwackich atrakcji, to przede wszystkim park narodowy, raj nietkniętej przyrody z zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i spokojną atmosferą. Jest to idealne miejsce dla miłośników pływania, pieszych wędrówek, rowerów i kajaków. Skarbami Parku Narodowego są dwa słone jeziora – Malo jezero i Veliko jezero – połączone z morzem za pomocą wąskiego kanału. Dodatkowo, na południowym krańcu wyspy, leży plaża Saplunara, jedna z najpiękniejszych piaszczystych plaż w całej południowej Dalmacji.

zdj. Pelješac - Z. Marinović

Już w starożytności Pelješac zdobiły winnice, a produkcja wina ma tu nie tylko długą tradycję, ale wciąż jest jednym z najważniejszych zajęć mieszkańców. Szlaki winne i miejsca do degustacji znajdują się na każdym niemal skrzyżowaniu długich i krętych dróg, przecinających zielony półwysep.

zdj. Dingač wineyard- D. Pavlinović

W jego środku leży oaza spokoju i piękna w zwróconej ku zachodowi piaszczystej zatoce miejscowość Žuljana, słynąca z przepięknych piaszczystych, plaż, zachwycających zachodów słońca i świetnych lokalizacji do nurkowania.

Wyspy Elafickie – ukryty raj

Możesz pomyśleć, że przesadzamy opisując Wyspy Elafickie jako ukryty raj, ale gdy postawisz stopę na jednej z nich przekonasz się, że mamy rację. Bujna roślinność oraz błękit morza i nieba stworzyły razem nieziemskie miejsce z nietkniętą naturą.

Archipelag tworzy 13 wysp: trzy największe (i jedyne zaludnione) to Koločep, Lopud i Šipan. Dzięki świetnie zachowanej przyrodzie, czystemu i przejrzystemu morzu, piaszczystym plażom, cudownym sosnowym lasom, gajom oliwnym oraz promenadom i ścieżkom spacerowym są synonimem odpoczynku, wakacji i przyjemności.

zdj. D. Fabijanić, źródło: CNTB

Lastovo jest często uważane za jeden z ostatnich rajów w całym basenie Morza Śródziemnego. Zastanawiasz się może, co czyni je tak wyjątkowym? Cała wyspa stanowi rzadki przykład nietkniętych zasobów naturalnych oraz całkowicie unikalnego, bogatego i niezwykle różnorodnego środowiska. Lastovo leży daleko od zwykłych miejsc turystycznych i daje wyjątkową możliwość spędzenia wakacji w stylu Robinsona Crusoe.

zdj. Neretva river - Davorka Kitonic

Dolina Neretwy to kraina, o której być może kiedyś marzyłeś. Jest to niezwykłe miejsce, w którym poczujesz zew nieokiełznanej przyrody i doświadczysz wyjątkowej gościnności gospodarzy. Powolna przejażdżka w ciszy po wąskich kanałach i rozlewiskach rzeki w tradycyjnej łodzi, to wyjątkowe przeżycie, przywodzące na myśl stan nieważkości. Przewodnik, który poprowadzi łódź, pokaże Ci życie nad Neretwą. Zobaczysz jak okoliczni mieszkańcy łowią w niej ryby oraz w jaki sposób uprawiają cytrusy, figi i winogrona na otaczających rzekę obszarach.

Nie przegap tego ekscytującego doświadczenia – dzięki niemu odkryjesz sekrety lokalnych przysmaków, a z drewnianych dzbanów posmakujesz neretwańskiego wina.

Brzmi zachęcająco, prawda? A bez względu na to, czy pragniesz spokojnej ucieczki czy odrobiny aktywności i rozrywki, wszystko to znajdziesz na Riwierze Dubrownickiej.

A zatem, oddychaj świeżym, czystym powietrzem odprężając się w spokojnych oazach albo zachłyśnij zabawą i wrażeniami podczas wielu ekscytujących zajęć i wydarzeń.

To tylko ułamek wszystkich możliwości, bo jest tu tyle do zrobienia, zobaczenia i doznania, że każdy znajdzie coś, co go usatysfakcjonuje. Zbadaj jedną z najpiękniejszych adriatyckich plaży lub spaceruj po uroczych zatoczkach, podziwiając przy tym oszałamiające widoki na otwarte morze. Spróbuj także bardziej aktywnego wypoczynku i nurkuj, spróbuj trekkingu lub wspinaczki. Możesz także zanurzyć się w ofercie wydarzeń kulturalnych sezonu. Cokolwiek wybierzesz, w tym roku nie będziesz rozczarowany!

zdj. Peljesac - Ivan Ivankovic CC0

Rekomendowane aktywności:

• spacer po murach miejskich w Dubrowniku,

• przerwa na kawę w jednej z kawiarni na głównym deptaku Dubrownika, Stradunie (Placa),

• wycieczka rowerowa po wyspie Mljet,

• zwiedzanie Korčuli ("małego Dubrownika"),

• spływ kajakowy wzdłuż wybrzeża Dubrownika i na wyspie Mljet,

• odkrywanie lokalnych winiarni oraz degustacja regionalnych białych i czerwonych win,

• degustacja ostryg i owoców morza w Stonie,

• całodniowa wycieczka po dolinie Konavle,

• objazd po archipelagu Wysp Elafickich.

Materiały prasowe