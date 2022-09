Jeździli na wakacje na Ukrainę. "Ten kierunek był praktycznie nieodkryty, oryginalny"

Podobnymi wspomnieniami dzieli się również Jakub i dodaje, że przejazd ukraińskim pociągiem, szczególnie na dłuższej trasie potrafił być nie lada atrakcją. – To było coś unikalnego, co bez wątpienia mogło uchodzić za walor turystyczny – opowiada i opisuje przedział z miejscami do leżenia, pasażerów w piżamach, którzy zajadali lokalne przekąski. Atmosfera, w której wszyscy szybko mogli poczuć się, jak w domu. – Taka prawdziwa swojskość – mówi i dodaje, że lubił tę trudną do opisania w kilku zdaniach atmosferę. Jednak przyznaje, że nie wszystkim może ona odpowiadać. – Myślę, że są ludzie, do których to po prostu nie trafia.