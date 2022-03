Jeździsz autem na wakacje? Szykuj się na horrendalne ceny za podróż

- Na czerwiec mam zaplanowany wyjazd do Słowenii i Chorwacji samochodem. Patrzę z przerażeniem na to, jak rośnie kurs euro i ceny paliw. Nie zapłaciłam jeszcze za noclegi w Słowenii i żałuję, że nie zrobiłam tego podczas rezerwacji, kilka miesięcy temu. Wtedy kurs euro był korzystniejszy - mówi Iwona Kołczańska z Gdańska. - O cenach paliw to w ogóle szkoda gadać. U nas wystrzeliły w kosmos, a na trasie w Austrii czy Słowenii to boję się nawet patrzeć. Nie chcę myśleć, co będzie za miesiąc - mówi nam.