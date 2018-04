Kadyks - Najstarsze miasto w Hiszpanii. Zobacz co warto zwiedzić

Kadyks to pełne uroku miasto otoczone wspaniałymi plażami, leżące niemal na samym południu Andaluzji. Nazywane jest często hiszpańską Hawaną i radosnym miastem. Wśród ciasnej zabudowy usytuowanej na półwyspie można przechadzać się godzinami podziwiając zabytki i chłonąc lokalny koloryt.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kadyks. Hiszpania (Shutterstock.com)

Miasto uważane jest za najstarsze w Hiszpanii oraz jedno z najstarszych w Europie zamieszkiwanych do dzisiaj. Kadyks został założony przez Fenicjan w 1100 r p.n.e. i najpierw był rybacką osadą. Miasto posiada długą i burzliwą historię. Zdobywane było przez Kartagińczyków, Rzymian i Maurów... Kadyks szybko stał się ważnym ośrodkiem handlu i portem - to stąd Krzysztof Kolumb wyruszył w swoją drugą i czwartą podróż ku Nowemu Światu. Pod koniec XVI wieku tutejsza słynna flota królewska została zniszczona przez Anglików, a miasto złupione. W 1812 roku właśnie tu uchwalono zaś pierwszą hiszpańską konstytucję...

Kadyks to niemal miasto na oceanie. Położony jest na wąskim półwyspie między zatoką a Oceanem Atlantyckim. W dawnych czasach można było dostać się tu jedynie od strony wody lub przez przesmyk łączący je z lądem, przekraczając bramę Puerta de Tierra. Obecnie oddziela ona historyczną część miasta od nowszych dzielnic, do których dojechać można też dwoma mostami. Starszy wybudowany został w 1969 roku, a nowy w 2015.

Na zwiedzanie starej część Kadyksu najlepiej udać się pieszo. Tutejsze wąskie uliczki często są niedostępne dla samochodów, za to wypełnia je gwar gaditanos – tak zwani są rodowici mieszkańcy miasta. Słyną oni z uśmiechu i radosnego sposobu bycia. "Uśmiechnięte miasto" to zresztą hasło promujące Kadyks. Warto tu przyjechać szczególnie w lutym na słynny karnawał, którego tradycje sięgają XVI wieku. Wpisany on na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W tym czasie na ulicach i placykach trwa wielka fiesta, pełna przebierańców i kolorowych parad.

Shutterstock.com Podziel się

Choć po najdawniejszych epokach nie zobaczymy śladów, to Kadyks oferuje naprawdę wiele atrakcji do zwiedzania. Interesującym miejscem jest odkryty w 1980 roku podczas prac archeologicznych amfiteatr z czasów rzymskich – najstarszy na całym Półwyspie Iberyjskim. Najbardziej charakterystycznym zabytkiem jest zaś tutejsza katedra (Catedral de Santa Cruz). To okazała świątynia zwieńczona ogromną kopułą pokrytą złocistymi azulejos – ceramicznymi płytkami typowymi dla portugalskiej i hiszpańskiej sztuki. Budowana na przełomie XVIII i XIX wieku reprezentuje różne style architektoniczne.

Warto odwiedzić też dwa inne kościoły: Oratorio de la Santa Cueva, w którego wnętrzu zobaczyć można obrazy Francisca Goi oraz Oratorio de San Felipe Neri, gdzie uchwalono konstytucję.

Bardzo ciekawa sama w sobie jest też dzielnica zwana Barrio de Santa María. Jest ona jedną z najstarszych części miasta, a swoją nazwę zawdzięcza kaplicy św. Marii, zamienionej później w klasztor. To w Barrio de Santa María urodził się Enrique el Mellizo, jeden z "ojców" flamenco. Wieczorne występy tutejszych artystów sprawiają, że gorącą atmosferę Kadyksu zapamięta się na długo. Miłośnicy tego tańca powinni zjawić się tutaj w kwietniu – odbywa się wtedy konkurs flamenco.

Shutterstock.com Podziel się

Turyści przybywający do Kadyksu chętnie odwiedzają też wieżę Tavira, której atrakcją jest camera obscura. Za pomocą tego urządzenia niegdyś obserwowano ocean i wybrzeże, a taraz można zajrzeć niemal w każdy zakamarek miasta. Niedaleko znajdziemy zaś Mercado Central - targ, gdzie kupić można świeże ryby i owoce morza. Spacerując po miejskich zaułkach warto zatrzymać się też w jednym z licznych barów lub straganów serwujących tapas, albo przysiąść na odpoczynek klimatycznej kawiarence.

Ale Kadyks to nie tylko wyjątkowa miejska atmosfera. To też raj dla fanów wypoczynku na plaży. Wzdłuż zachodniego brzegu ciągną się gorące piaski, przyciągające surferów, miłośników kąpieli i nadmorskich spacerów o zachodzie słońca. Panują tu też świetne warunki do kitesurfingu.

Plaże Kadyksu uznawane są za jedne z najlepszych w Hiszpanii. Na skrajach najsłynniejszej z nich, La Caleta, znajdują się dwie zabytkowe fortyfikacje Castillo de San Sebastián i Castillo de Santa Catalina, broniące niegdyś miasta od strony oceanu. W tej scenerii, udającej kubańską Hawanę, kręcono ujęcia do filmu o Agencie 007 pt. "Śmierć nadejdzie jutro". To właśnie dzięki takiej różnorodności atrakcji, odwiedzenie Kadyksu jest niemal obowiązkowym punktem programu podczas wycieczki po Andaluzji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl