Kanada-Amsterdam. Polka zaatakowała personel pokładowy

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 28 września, podczas lotu z Kanady do Amsterdamu. Jak informuje portal hartvannederland.nl, 41-letnia pasażerka z Polski odmówiła założenia podczas lotu maseczki ochronnej. Następnie zaatakowała personel pokładowy.

Personel lotniska zakuł agresywną Polkę w kajdanki jeszcze podczas lotu. Gdy samolot wylądował a płycie lotniska w Amsterdamie, na pasażerkę czekały już odpowiednie służby. "Miała uderzać, kopać i gryźć" - podaje holenderski portal. Załoga pokładowa zgłosiła napaść, a Polkę zatrzymano do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Podróżni odmawiają noszenia maseczek ochronnych

Podróżni odmawiający noszenia maseczek ochronnych oraz niestosujący się do zaleceń personelu podczas lotów to w ostatnim czasie częsty problem, z którym mierzyć się muszą przewoźnicy. "To dobrze, że pracownicy linii lotniczych potrafią sobie radzić w takich sytuacjach" - czytamy w hartvannederland.nl.