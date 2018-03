Kazachstańska droga. Trasa, którą warto poznać

Egzotyczny Kazachstan jest teraz dla Polaków bardziej do zdobycia ze względu na zniesiony obowiązek wizowy (oczywiście w określonych ramach). Kazachstan to niekończące się stepy, piękne góry i życzliwi ludzie. W dodatku wszystko jest tam słodsze – nawet herbata.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Astana wygląda jak rodem z kreskówki (Shutterstock.com)

Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę to, że Kazachstan jest rozległy i nawet miesiąc nie wystarczy na nam na jego pełne zwiedzenie. Poniższe propozycje miejsc to zaledwie ułamek tego, co można zobaczyć. Mała część Kazachstanu leży w Europie, reszta natomiast już w Azji (88 proc.). Stolica Astana jest stworzonym sztucznie miastem, którego wygląd przywodzi na myśl groteskową kreskówkę albo postmodernistyczne miasto zrobione z klocków lego. Była stolica – Ałmaty – to żywy i bardzo kosmopolityczny tygiel, który trzeba odwiedzić. Kazachstan pełen jest świątyń i stanowi mieszankę szamanizmu z islamem.

Kilka wskazówek

Na początek warto poznać kilka informacji, które pomogą nam w podróży i podczas pobytu w Republice Kazachstanu. Bez tego ciężko zaplanować pobyt w tym kraju.

Wikimedia Commons CC0 Podziel się

Ważną informacją przy planowaniu wyjazdu do Kazachstanu jest to, że od stycznia 2017 roku obywatele polscy nie muszą posiadać wizy wjazdowej, ale tylko na okres do 30 dni. Obowiązek został zniesiony przy pobytach turystycznych i biznesowych. Natomiast, jeśli udajemy się tam na naukę lub do pracy, wiza jest nadal wymagana.

Teoretycznie panuje tam obowiązek meldunkowy, ale w praktyce nas nie dotyczy, gdy na karcie wjazdowej, którą dostajemy na lotnisku wbiją nam dwa stemple. Jeśli ich nie dostaniemy, trzeba się o nie upomnieć, bo kartę musimy mieć cały czas przy sobie. Tak samo paszport. Policyjne kontrole zdarzają się często.

Wypożyczenie samochodu nie jest trudne, ale wypożyczalnie działają tylko w obrębie miasta. W tych, które oferują samochody w teren, formalności mogą wiele utrudnić. Poza tym zwykłym osobowym samochodem jeździć po Kazachstanie nie jest łatwo, bo drogi są kiepskie albo można po prostu zakopać się w piachu. Natomiast podróż autostopem jest płatna – warto mieć to na uwadze.

Kuchnia kazachska jest głównie mięsna, więc wegetarianie będą mieli problem z posiłkami dla siebie, ale nie jest to niewykonalne. Zakupy lepiej robić w większych miastach, gdzie sklepy i markety są dobrze zaopatrzone. W sklepach w małych miasteczkach i wsiach jest z tym gorzej.

Stolica

Planując podróż do Kazachstanu warto skorzystać z nowego, bezpośredniego połączenia PLL LOT do Astany. Astana jest młodą stolicą (od 1997 roku), jej poprzedniczką była żywiołowa Ałmaty. Położona w północnej części kraju, na Pogórzu Kazachskim, Astana jest dosyć groteskowym miastem: duże aleje, wielkie gmachy i monumentalne symbole. Architektura stolicy to wizja prezydenta Kazachstanu, Nursułtana Nazarbajewa, którą przekuli architekci starej daty. Nazarbajew sprawuje urząd od 1991 roku. Przy czym w Kazachstanie kadencja prezydenta to pięć lat.

Ałtyn Emel – złote siodło

To położony około 260 km na południowy wschód od Ałmaty olbrzymi park krajobrazowy. Z każdej strony otoczony jest górami. Ma mongolskie korzenie, a jego stepy przemierzał Czyngis-chan wraz ze swoją armią. Nadał zresztą temu miejscu nazwę Ałtyn Emel, czyli "złote siodło". Temperatura latem jest bardzo wysoka i trudno tu wytrzymać, nawet jeśli lubi się upały. Park zajmuje 4600 km kw. powierzchni, więc warto zostać na dłużej niż jeden dzień. Przed wędrówkami po stepie trzeba zatrzymać się w wiosce Baszzi, gdzie w biurze załatwia się formalności związane z pobytem w parku, czyli głównie zakup biletu. Bez tego nie ruszymy w wędrówkę. Główne atrakcje Ałtyn Emel to Śpiewająca Wydma, góra Aktau i wzgórze Katutau.

Kosmostacja

O tym miejscu niewiele osób wie, choć jest dość ciekawe i tajemnicze. Należy do Rosji, mimo że leży w środku Kazachstanu, położone na wysokości 3500 m. To stacja badawcza, w której naukowcy badają pogodę, ale krążą o niej różne legendy. W górze wykopany został tunel, gdzie znajduje się laboratorium, a na powierzchni jest coś na kształt akademika, gdzie naukowcy mieszkają przez długie miesiące aż do stopnienia śniegu. Dalej można udać się na wycieczkę w góry. Szlaków oznaczonych nie ma, jednak turyści chodzą tam latem. Często są to wycieczki rowerowe

Shutterstock.com Podziel się

Kanion Szaryński

To młodszy brat Wielkiego Kanionu w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej widowiskową jego częścią jest Dolina Zamków. Zachody i wschody słońca w kanionie są spektakularne, więc warto tam przenocować w namiotach.

Słone jezioro Tuzkol

Oddalone około 330 km od Ałmaty. Dojazd do jeziora jest bardzo malowniczy: pofałdowane zbocza, złociste kolory, a w tle góry Tien-Szan. Jezioro położone jest na płaskowyżu, a jego słona woda ma właściwości lecznicze. Nie ma tam jeszcze żadnego zaplecza turystycznego, co jest raczej plusem.

Jezioro Kajyngdy