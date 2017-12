Kiedy Maroko jest spoko? Kiedy najlepiej się tam wybrać i dlaczego?

Maroko warto zobaczyć przez cały rok. Przeczytaj, które z miejsc sprawdzą się w jakich miesiącach. Wybraliśmy wycieczki do Marrakeszu oraz Agadiru w dobrych cenach.

Atrakcje Maroko

Maroko – geografia i turystyka w kraju

Maroko leży w północno-zachodniej części Afryki, w paśmie zachodnim Atlasu. Kraj oblewają wody Oceanu Atlantyckiego oraz Morza Śródziemnego, a na południu i południowym-wschodzie Maroko jest pustynia Sahara. Stolicą Maroko jest Rabat, a najważniejsze z marokańskich miast to Marrakesz, Casablanca, Agadir, Tanger, Fez, Meknes, Tiznit. Ponadto w Maroko wyróżniają się centrum sportów zimowych Ifrane oraz miejscowość Azru w Atlasie Średnim, gdzie spotyka się swobodnie żyjące w lesie cedrowym makaki. W okolicach Tinghir znajdziemy wysoki na 300 m wąwóz, w którym płynie rzeka Todra (nieopodal piękne gaje palmowe), nad którą już od wschodu słońca urządzane są pikniki. Najwyższą górą tej części kontynentu jest Dżebel Tubkal (4167 m n.p.m.), którą zdobywa się podczas 2-dniowej wspinaczki z miejscowości Imlil po pokonaniu 22-km trasy z jednym schroniskiem. Widok ze szczytu wart jest wysiłku.

Obok Egiptu oraz Tunezji to właśnie Maroko generuje większość ruchu turystycznego na kontynencie afrykańskim. Do Maroko promami przypływa mnóstwo turystów z Hiszpanii i Francji, doceniając postępującą europeizację kraju i rosnącą w siłę bazę turystyczną. Niezwykle popularne są w Maroko targi (gdzie kupić można chociażby oryginalną berberyjską biżuterię), przejażdżki na dromaderach czy wspaniałe zabytki ze Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Maroko - pogoda

W Maroko najchłodniejszy jest na ogół styczeń, z najniższymi temperaturami rzędu 12 st. C. W środkowej części Maroko temperatury latem przekraczają 50 st. C. Podczas największych upałów sytuację ratuje jednak suchy klimat Maroko. Najgorętszy lipiec charakteryzuje się temperaturami oscylującymi w granicach 35-44 st. C. Latem w Maroko (w Kulmim) organizowane są targi wielbłądów. Śnieg w Maroko zobaczymy jedynie zimą w górach Atlas, najwięcej opadów deszczu odnotowywanych jest natomiast w najwyższych partiach terenu.

W Maroko najpiękniej jest późną wiosną, kiedy nie ma jeszcze upałów i bujnie kwitną zielone rośliny. Ciekawostką są wówczas gorące porywy silnego wiatru znad pustyni (zwanego sirocco bądź chamsin). Jego występowanie jest związane z niewielkim zapyleniem terenu, okresowo niższą wilgotnością i wyższą temperaturą. Poza majem i czerwcem polecamy dodatkowo wczasy w Maroko we wrześniu i październiku.

Maroko – wycieczki na północ Afryki wiosną

Późną wiosną Maroko (wczasy first minute są teraz w dobrych cenach) kusi niezłymi ofertami w super cenach. Szczególnie wyróżniają się wycieczki do Maroko samolotem z tygodniowym zakwaterowaniem w czterogwiazdkowych hotelach ze śniadaniami. Polecamy pobyt w czerwcu w hotelu Las Palmeras w Marrakeszu, do którego dostaniemy się z portu lotniczego w Krakowie, a transfery są zapewnione. Obiekt jest klimatyzowany, obsługa wielojęzyczna, a tuż obok postój taksówek.

Kolejną doskonałą bazę wypadową do zwiedzania Maroko stanowi hotel Riad Qodwa w Marrakeszu. Oferta na koniec maja obejmuje tydzień na miejscu ze śniadaniami i przelotami.

W kurorcie nadmorskim Agadir w Maroko leży przestronny Al Moggar Garden Beach. Obiekt usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży (za promenadą), w zielonym ogrodzie i dysponuje dogodnymi możliwościami komunikacyjnymi. Przeloty na wczasy w Maroko odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie.

Pięciogwiazdkowy hotel Adam Park And Spa w Marrakeszu to synonim marokańskiego luksusu. Na miejsce dostaniemy się z Krakowa, a lokalizacja w centrum ułatwia zwiedzanie miasta i okolicy.

Maroko - wczasy jesienią

Jesień to czas, kiedy lwia część zagranicznych turystów opuszcza Maroko po kilkumiesięcznym, upalnym sezonie letnim. Jeśli żar lejący się z nieba i zatłoczone plaże tobie również nie przypadają do gustu, sprawdź oferty wczasowe Maroko 2018 na wrzesień bądź październik. Hotel Royal Decameron Tafoukt Beach to propozycja na jesień w Agadirze, do którego dolecimy z portu lotniczego w Poznaniu.

Hotel Royal Mirage (ex Beach Albatros) przy piaszczystej plaży Agadiru z łagodnym zejściem do morza pozwala spędzić gorący koniec lata w atrakcyjnej lokalizacji. Mamy stąd jedynie 2 km do ścisłego, rozrywkowego centrum kurortu i 30 km do lotniska Agadir-Al Massira.