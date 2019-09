Kierunek: wschodnia Łotwa. Zobacz ją z mniej znanej strony

Jedno z najmniejszych państw Europy kojarzy się przede wszystkim z dostojną i bogatą w zabytki Rygą. Niewielu turystów decyduje się ruszyć na wschód Łotwy. A szkoda, bo czekają tam na nich klimatyczne miasteczka, kameralne hoteliki, wspaniałe krajobrazy i gościnni mieszkańcy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Alūksne położone jest nad brzegiem jeziora, w północno-wschodniej części Łotwy (Shutterstock.com)

Łotwa nie jest typowym celem podróży dla polskich turystów. Większość naszych rodaków nie miało okazji odwiedzić tego nadbałtyckiego państwa, a jeśli już ktoś do niego dotarł, swoją wizytę ograniczał do stolicy lub do kurortów nad morzem, z których najbardziej rozsławiony to Jurmała. Nic dziwnego, Łotysze przez lata nie mieli za bardzo pomysłu, w jaki sposób wypromować wschodnią część kraju. Bo choć tereny te bogate są w bujne lasy i pełne ryb jeziora - infrastruktura przez długie lata zwyczajnie tu leżała.

Jednak to zaczyna się zmieniać. Nowe hotele, restauracje, trasy rowerowe i coraz bardziej spójna koncepcja turystyczna są obecnie dobrą przynętą na gości – z kraju i z zagranicy. Nie udałoby się to, gdyby nie zaangażowanie głównie młodych mieszkańców Łotwy, którzy chcą pokazać, że ich państwo ma wiele do zaoferowania turystom. W dużym stopniu w realizowaniu tego złożonego planu pomógł zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej.

Shutterstock.com Podziel się

Sielskie Līgatne

A więc wyruszamy ze stolicy. Pierwsze miejsce, w którym możecie poczuć prawdziwy klimat Łotwy, to niewielkie miasteczko Līgatne, oddalone od Rygi godzinę jazdy samochodem. Nie zobaczycie tu rynku czy wielowiekowych kościołów. Miasta na Łotwie potrafią liczyć zaledwie tysiąc mieszkańców, składać się z drewnianych domków, poczty, kilku sklepików, baru i przystanku autobusowego. I tak jest właśnie w przypadku Līgatne.

Shutterstock.com Podziel się

Jednak nie przyjeżdża się tu, aby podziwiać zabytkową zabudowę, a napawać się piękną naturą, pachnącym lasem, przemierzać liczne szlaki piesze i rowerowe czy podziwiać formacje skalne. Można też wdrapać się na wieżę widokową i podziwiać z góry dolinę Gauja.

W centrum miasteczka znajduje się informacja turystyczna, w której pracuje Natalija Juskova. Porzuciła życie w Rydze, bo nigdzie nie czuje się tak dobrze, jak właśnie w Līgatne. Z pasją i uśmiechem na twarzy opowie wam o tym wyjątkowym miejscu.

W okolicy znajduje się kilka ośrodków noclegowych, z których największe wrażenie robi kompleks o nazwie Zeit. Stylowe pokoiki w starej fabryce kasków, świetna restauracja serwująca lokalne dania oraz park linowy "Net adventures" przyciągają sporo gości. Zdecydowanie warto się tu zatrzymać.

Zeit / Facebook Podziel się

Park archeologiczny Āraiši oraz słynny łotewski wiatrak

Wystarczy pojechać 20 kilometrów dalej, aby znaleźć się w miejscu, w którym poczujecie się jak w średniowieczu. Dosłownie. Chyba trudno znaleźć inne miejsce, które lepiej zobrazuje nam, jak dawniej żyli ludzie na tych terenach. Nad jeziorem Āraišu powstał skansen składający się z masywnych chat, odtworzonych z dużą dokładnością. Można też skorzystać z opcji zwiedzania, a lokalna przewodniczka opowie ze szczegółami o historii tego miejsca.

Shutterstock.com Podziel się

Blisko osady znajduje się chyba najbardziej rozpoznawalny na Łotwie wiatrak, ulokowany na niewielkim wzgórzu. Jeśli nie mieliście wcześniej okazji zobaczyć, jak od setek lat produkuje się tradycyjną metodą mąkę – koniecznie tu przyjedźcie.

Shutterstock.com Podziel się

Nieoszlifowana perła Łotwy – Alūksne

Prawdopodobnie większość z was nigdy o tym miejscu nie słyszała, ale jeśli już tu traficie, wspomnienia pozostaną na długie lata. 1,5 godz. jazdy samochodem od Āraiši i ok. 3 godz. z Rygi znajduje się miasto, które jest esencją wschodniej części Łotwy. Ulokowane wśród lasów i jezior Alūksne przyciąga wyjątkowo sielską atmosferą.

Shutterstock.com Podziel się

Do największych atrakcji należą Muzeum Biblii Glika, ruiny zamku Liwońskiego, nowy pałac Aluksne, który od kilku lat jest pieczołowicie odrestaurowywany, czy muzeum Vides labirints. Posiada niezwykle bogatą kolekcją minerałów i poddanych taksydermii martwych zwierząt, występujących na terenie kraju. Placówką zarządza małżeństwo, które zaraża swoją pasją i bez przerwy wzbogaca prywatną kolekcję.

Shutterstock.com Podziel się

Będąc w Alūksne nie można przegapić nowej stacji kolejowej, pełniącej jednocześnie funkcję multimedialnego muzeum. Prezentuje się świetnie, a turysta może przenieść się tu w czasie do momentu, kiedy kolej była głównym środkiem transportu. Grzechem byłoby nie skorzystać z opcji przejażdżki zabytkową lokomotywą, z okien której rozciąga się widok na łotewskie wioski, pola i lasy.

WP.PL Podziel się

WP.PL Podziel się

Alūksne słynie też z najwyższej w kraju drewnianej wieży widokowej i jeziora, na którym znajduje się kilka wysepek: Cepurite (po polsku czapeczka), Pilssala (wyspa pałacowa), Gara (długa) i Tiklu (wyspa sieci). Aby uprzyjemnić turystom czas, na jednym z mostów w ciągu dnia rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Idealne miejsce na randkę! Jednak to, co najbardziej przyciąga gości w te rejony gości, to dziewicze, pachnące grzybami lasy.

Shutterstock.com Podziel się

O nocleg i wyżywienie nie trzeba się martwić. Turyści zatrzymują się w hotelach Jolanta, Benevilla lub bardzo klimatycznym domu gościnnym Jaunsētas. Wszystkie te miejsca są świetnie oceniane przez przyjezdnych i serwują wspaniałe jedzenie. Najbardziej wyborne, w stylu łotewskim dania skosztujecie właśnie w niewielkim, rodzinnym hoteliku Benevilla. Poezja na talerzu, co z resztą widać na poniższym zdjęciu.

WP.PL Podziel się

Alūksne i okolice

Co jeszcze warto zobaczyć w okolicy? Wielu gości udaje się do wioski, która pełni funkcję muzeum etnograficznego; Viktors Kirpis. Dowiecie się tutaj, jak wyglądało życie na prawdziwej łotewskiej wsi i czym zajmowali mieszkańcy. Gwarantuję, że nigdzie nie znajdziecie pyszniejszego chleba. Z masłem ziołowym smakuje wybornie.

WP.PL Podziel się

Wracając z Alūksne - np. do Rygi - warto zaplanować trasę tak, aby zahaczyć o dwa miejsca – miasteczko Rauna, słynące z ruin zamku arcybiskupów i XIII-wiekowego kościoła ewangelicko-augsburskiego. Co ciekawe, Rauna nazywane jest łotewską stolicą… czosnku.

Shutterstock.com Podziel się

Jest tu nawet sklepik, w którym znajdziecie różnej maści produkty: czosnkowe piwa, herbaty, słodkości, a nawet czosnkowy miód. Trudno wyjść z tego miejsca z pustymi rękami. A czosnkowy browar okazuje się być wyjątkowy ciekawy w smaku.

WP.PL Podziel się

Kolejnym miejsce, które będzie idealnym przystankiem na obiad, jest hotel Karlamuiza. Jeśli macie okazję, koniecznie zostańcie tu na noc. Obiekt położony jest wśród sadów i malowniczych terenów, oferuje saunę, gustownie urządzone pokoje i wyjątkowo rodzinną atmosferę.

karlamuiza.lv Podziel się

Natomiast restauracja przyciąga gości z całej Łotwy. Nic dziwnego – dania, przygotowywane przez gospodyni, są niezwykle apetyczne, a smakują jeszcze lepiej. Dlatego koniecznie trzeba tu przyjechać z pustym żołądkiem. Będzie to z pewnością niezwykle wyborny akcent podczas podróży po tym rejonie Łotwy czy w drodze powrotnej do Rygi.