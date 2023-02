Kierunki na 2023 r. Gdzie wybrać się na majówkę, święta i wakacje?

Kolejny rok to kolejne urlopowe plany. A gdzie w tym roku najlepiej wypocząć? To zależy, czy stawiamy na wyjazd zorganizowany we własnym zakresie, czy wolimy skorzystać z usług touroperatora. Polacy chętnie wybierają m.in. Włochy i Portugalię. – W okresie wakacyjnym dojdzie do tego Grecja oraz Chorwacja, która w tym roku weszła do strefy euro oraz Schengen – mówił w programie "Newsroom WP" Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy portalu eSky.pl. Ekspert zdradza również, gdzie w tym roku chętniej wybierzemy się na wakacje all inclusive.