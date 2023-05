Kłapejda, czyli nadmorskie klimaty na Litwie. Co warto zobaczyć?

Jak dostać się do Kłapejdy?

Kłapejda to miejscowość położona około 700 km od Warszawy. Jeśli chcemy dojechać tam samochodem, nadłożymy nieco drogi, ponieważ będziemy musieli ominąć obwód kaliningradzki. Do miasta można pojechać także autobusem z Gdańska, Białegostoku, czy Suwałk. Jeśli chcemy do Kłapejdy polecieć, trzeba będzie wybrać połączenie do oddalonej o około 30 kilometrów od Połągi (najczęściej są to loty z przesiadką). Połączenia startują z Krakowa, Gdańska, czy Warszawy, już od 500 złotych.