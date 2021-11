Kolekcje Grupy Tubądzin promują polski design na Światowej Wystawie EXPO 2020

Mamy szczęście pracować na co dzień z zespołem kreatywnych osób i specjalistów, cenimy sobie również bardzo współpracę z wybitnymi kreatorami polskiego designu i sztuki. Uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach i wystawach to dla nas okazja nie tylko do promocji, ale także przestrzeń do podejmowania kluczowych tematów biznesowych i poszukiwań najlepszych rozwiązań dla problemów globalnych" – mówi Andrzej Ramel, Członek Zarządu Grupy Tubądzin.