Kołobrzeg – polska stolica hygge

Polska stolica spa

W poszukiwaniu spokoju pragniemy zatrzymać się w odpowiedniej przestrzeni, by zregenerować siły witalne, by wprowadzić równowagę do naszego życia. Regeneracja i spokój to największa zaleta miasta o każdej porze roku. Kołobrzeg ma wspaniale rozwiniętą strefę spa i wellness, w której można skorzystać z wszelkiego rodzaju przyjemności dla ciała i umysłu. Bogaty wachlarz zabiegów poprawiających wygląd i samopoczucie, regenerujące kąpiele w borowinie, której złoża znajdują się w Kołobrzegu, to tylko część niesamowitej oferty przygotowanej dla turystów. Kołobrzeg to miasto regeneracji, oparte o harmonię i balans. Dzięki położeniu i bogactwom naturalnym umożliwia odnowę biologiczną, psychofizyczną, duchową, oraz prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia. Szeroko rozwinięta strefa spa i wellness zapewnia wytchnienie o każdej porze roku.