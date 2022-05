Kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe - jaki jest koszt?

Ile kosztują obozy dla dzieci i młodzieży za granicą?

Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych i młodzieży cieszą się wyjazdy zagraniczne do takich krajów jak m.in. Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria czy Grecja. Jest to świetny sposób na poznanie innych kultur oraz doskonalenie swoich umiejętności językowych. Ceny obozów zagranicznych są bardzo zróżnicowane, ponieważ często wliczany jest do nich m.in. transport, nocleg czy wyżywienie. Koszty kolonii i obozów za granicą wahają się między 3000 a 5000 złotych. Należy jednak pamiętać o tym, że do ceny często nie są wliczane dodatkowe atrakcje.